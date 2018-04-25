Возьмите ленточку, носите на груди

В преддверии Дня Победы в столице начали раздавать георгиевские ленточки.

«Волонтеры Победы» вышли на площади и скверы столицы, чтобы раздать символы победы в Великой Отечественной войне.

— Возьмите ленточку, пожалуйста! — обращается ко мне студентка Екатерина Маничева. — С наступающим Днем Победы!

В «Волонтеры Победы» Екатерина записалась после поступления в университет. Теперь девушка участвует в акции «Георгиевская ленточка».

— Каждый должен знать, что означает этот символ, — считает она.

Несмотря на то, что многие спешат, ленточки расходятся быстро. Вместе с ними девушка раздает памятки, в которых описана история и способы ношения ленты.

— Многие носят георгиевские ленты на обуви и сумках, — возмущается Екатерина. — Это неуважение по отношению к предкам-победителям. Лента орденская и должна носиться на груди.

КСТАТИ

Всенародную популярность георгиевская лента обрела в 1807 году, когда император Александр I учредил специальную награду для нижних чинов Русской армии, вручавшуюся за личную храбрость в бою.

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