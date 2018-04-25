Ещё
Возьмите ленточку, носите на груди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возьмите ленточку, носите на груди 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В преддверии Дня Победы в столице начали раздавать георгиевские ленточки.
«Волонтеры Победы» вышли на площади и скверы столицы, чтобы раздать символы победы в Великой Отечественной войне.
— Возьмите ленточку, пожалуйста! — обращается ко мне студентка Екатерина Маничева. — С наступающим Днем Победы!
В «Волонтеры Победы» Екатерина записалась после поступления в университет. Теперь девушка участвует в акции «Георгиевская ленточка».
— Каждый должен знать, что означает этот символ, — считает она.
Несмотря на то, что многие спешат, ленточки расходятся быстро. Вместе с ними девушка раздает памятки, в которых описана история и способы ношения ленты.
— Многие носят георгиевские ленты на обуви и сумках, — возмущается Екатерина. — Это неуважение по отношению к предкам-победителям. Лента орденская и должна носиться на груди.
КСТАТИ
Всенародную популярность георгиевская лента обрела в 1807 году, когда император Александр I учредил специальную награду для нижних чинов Русской армии, вручавшуюся за личную храбрость в бою.
ПО ТЕМЕ
Ленты цвета пламени и дыма — память о героическом прошлом
Как правильно носить георгиевскую ленточку
Вечерняя Москва: последние новости
Что я могу? #местовстречиметро Рушим стереотипы: у большинства госслужащих женское лицо
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут8
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему5
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь19
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой276
7 женских фантазий о сексе16
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение