Большая чёрная пантера на улице удивила жителей Владивостока

Во Владивостоке 24 апреля заметили пантеру.

Как сообщает инстаграм=паблик blog_vladivostok, пантера оказалась большой, но всё же игрушечной. Хотя издалека ее можно было принять за настоящее животное.

Многие горожане с позитивом отнеслись к тому, что кто-то «выгулял» пантеру на одной из улиц Владивостока.

Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)

23 Апр 2018 в 1:50 PDT Для справки, черная пантера — этно название тёмноокрашенных особей ряда видов крупных кошек, представляющих собой генетический вариант окраски — проявление меланизма. Чёрная пантера не является самостоятельным видом. Чаще всего это леопард или ягуар. Существование пум-меланистов не подтверждено.