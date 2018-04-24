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Большая чёрная пантера на улице удивила жителей Владивостока
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Большая чёрная пантера на улице удивила жителей Владивостока 

Prim.News 2 часа назад
Во Владивостоке 24 апреля заметили пантеру.
Как сообщает инстаграм=паблик blog_vladivostok, пантера оказалась большой, но всё же игрушечной. Хотя издалека ее можно было принять за настоящее животное.
Многие горожане с позитивом отнеслись к тому, что кто-то «выгулял» пантеру на одной из улиц Владивостока.
Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)
23 Апр 2018 в 1:50 PDT  Для справки, черная пантера — этно название тёмноокрашенных особей ряда видов крупных кошек, представляющих собой генетический вариант окраски — проявление меланизма. Чёрная пантера не является самостоятельным видом. Чаще всего это леопард или ягуар. Существование пум-меланистов не подтверждено.
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