Ещё
Папа с изумлением обнаружил старый дневник своего сына. То, что он там прочел довело его до слез.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Папа с изумлением обнаружил старый дневник своего сына. То, что он там прочел довело его до слез. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Перебирая старые вещи на чердаке, старенький отец нашел личный дневник своего сына.
Запись за записью вызывали сентиментальные чувства в сердце отца, именно так садовник чувствует себя зимой, скучая по аромату весенних цветов. Но, это сопровождалось мучительными чувствами, что те же самые воспоминания его сына в те далекие дни очень сильно отличаются от его собственных.
Вспомнив, что он вел свой ежедневный дневник хозяйственной деятельности на протяжении многих лет, мужчина закрыл дневник своего сына и повернулся, чтобы уйти, забыв заветную фотографию, которая изначально спровоцировала его поиск. Сгорбившись, чтобы не удариться головой о стропила, старик подошел к деревянной лестнице и спустился, затем направился вниз лестницу, покрытую ковром, которая вела в логово.
Открыв стеклянную дверь кабинета, он засунул туда руку и вытащил старый бизнес-дневник. Повернувшись, отец сел за стол, и поставил два дневника рядом друг с другом. Его, был в кожаном переплете с аккуратно выгравированым золотыми буквами именем, в то время как дневник сына был изодран, имя Джимми было почти полностью стерто с поверхности. Он пробежал длинными худыми пальцами по буквам, как будто мог восстановить все, что было тогда.
Отец открыл свой дневник, глаза его упал на запись, которая выделялась, потому что она была краткой в сравнении с другими днями. Его собственным аккуратным почерком были написаны такие слова:
«Потратил целый день на рыбалке с Джимми. Ничего не поймал»
С глубоким вздохом и пожимая руку, он взял дневник Джимми и нашел запись за тот же день, 4 июня. Большие каракули букв, глубоко вдавленные в бумагу:
«Ездили на рыбалку с отцом. Лучший день в моей жизни»
Карельские вести: последние новости
«Огромный черный клубок»: школьница оставила предсмертный дневник в сети Видео для семейного просмотра: Рамзан Кадыров размышляет о женском коварстве и не доверяет походам в ЗАГС Как парикмахер доказывал клиенту, что Бога не существует
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой229
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали17
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
7 женских фантазий о сексе9
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение