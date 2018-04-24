Папа с изумлением обнаружил старый дневник своего сына. То, что он там прочел довело его до слез.

Перебирая старые вещи на чердаке, старенький отец нашел личный дневник своего сына.

Запись за записью вызывали сентиментальные чувства в сердце отца, именно так садовник чувствует себя зимой, скучая по аромату весенних цветов. Но, это сопровождалось мучительными чувствами, что те же самые воспоминания его сына в те далекие дни очень сильно отличаются от его собственных.

Вспомнив, что он вел свой ежедневный дневник хозяйственной деятельности на протяжении многих лет, мужчина закрыл дневник своего сына и повернулся, чтобы уйти, забыв заветную фотографию, которая изначально спровоцировала его поиск. Сгорбившись, чтобы не удариться головой о стропила, старик подошел к деревянной лестнице и спустился, затем направился вниз лестницу, покрытую ковром, которая вела в логово.

Открыв стеклянную дверь кабинета, он засунул туда руку и вытащил старый бизнес-дневник. Повернувшись, отец сел за стол, и поставил два дневника рядом друг с другом. Его, был в кожаном переплете с аккуратно выгравированым золотыми буквами именем, в то время как дневник сына был изодран, имя Джимми было почти полностью стерто с поверхности. Он пробежал длинными худыми пальцами по буквам, как будто мог восстановить все, что было тогда.

Отец открыл свой дневник, глаза его упал на запись, которая выделялась, потому что она была краткой в сравнении с другими днями. Его собственным аккуратным почерком были написаны такие слова:

«Потратил целый день на рыбалке с Джимми. Ничего не поймал»

С глубоким вздохом и пожимая руку, он взял дневник Джимми и нашел запись за тот же день, 4 июня. Большие каракули букв, глубоко вдавленные в бумагу:

«Ездили на рыбалку с отцом. Лучший день в моей жизни»