Похудевший Киркоров помолодел на 15 лет

Секретная диета, спортзал или просто много работы? Теперь поклонникам не дает покоя секрет поп-короля.

Не зря говорят, что дети дарят своим родителям вторую молодость. Филипп Киркоров — тому наглядный пример. Еще недавно певец ездил по стране с гастролями, посвященными своему 50-летию. Но посмотрите на этого спортивного и привлекательного мужчину: разве скажешь, что он разменял шестой десяток?

Ни грамма лишнего жира, модная толстовка, кроссовки в тон и стильные очки… Свежий и, кажется, помолодевший на 15 лет! Таким Филипп Киркоров предстал перед журналистами на красной ковровой дорожке pre-party Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. Осторожно, девочки! Хватит одной улыбки, и вы пропали…

Впрочем, на этот раз женская половина гостей pre-party попасть под обаяние певца нисколько не боялась. Во-первых, Филипп Бедросович — мужчина хоть куда. А во-вторых, все-таки… В чем его секрет?

Диета, изнуряющие тренировки в спортзале, тяжелый график? На этой вечеринке спорили во всех углах.

Сошлись на том, что все в комплексе. Но и цветы жизни 5-летний Мартин и 6-летняя Алла-Виктория сыграли свою важную роль.

Дети звездного папы — настоящий повод для гордости. Танцуют, поют, в публичных местах ведут себя скромно, на поклонников творчества знаменитого родителя смотрят с дружелюбием… Ну и как таких детей не любить? И как не стараться держать себя в форме и не заботиться о своем здоровье?

Тем временем…

Еще одной звездной особой, которая уже успела подготовиться к сезону купальников, оказалась… Полина Гагарина

Эта певица уж точно не заполняла свой желудок пончиками, а усердно трудилась в спортзале прошедшей зимой. И не зря. Осиная талия, рельефные и привлекательные ножки — настоящий повод для гордости.

Филипп Киркоров повел детей по местам боевой молодости

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