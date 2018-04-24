Ещё
Похудевший Киркоров помолодел на 15 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Похудевший Киркоров помолодел на 15 лет 

WDay.ru 52 минуты назад
Фото: WDay.ru
Секретная диета, спортзал или просто много работы? Теперь поклонникам не дает покоя секрет поп-короля.
Не зря говорят, что дети дарят своим родителям вторую молодость. Филипп Киркоров — тому наглядный пример. Еще недавно певец ездил по стране с гастролями, посвященными своему 50-летию. Но посмотрите на этого спортивного и привлекательного мужчину: разве скажешь, что он разменял шестой десяток?
Ни грамма лишнего жира, модная толстовка, кроссовки в тон и стильные очки… Свежий и, кажется, помолодевший на 15 лет! Таким Филипп Киркоров предстал перед журналистами на красной ковровой дорожке pre-party Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. Осторожно, девочки! Хватит одной улыбки, и вы пропали…
Впрочем, на этот раз женская половина гостей pre-party попасть под обаяние певца нисколько не боялась. Во-первых, Филипп Бедросович — мужчина хоть куда. А во-вторых, все-таки… В чем его секрет?
Диета, изнуряющие тренировки в спортзале, тяжелый график? На этой вечеринке спорили во всех углах.
Сошлись на том, что все в комплексе. Но и цветы жизни 5-летний Мартин и 6-летняя Алла-Виктория сыграли свою важную роль.
Дети звездного папы — настоящий повод для гордости. Танцуют, поют, в публичных местах ведут себя скромно, на поклонников творчества знаменитого родителя смотрят с дружелюбием… Ну и как таких детей не любить? И как не стараться держать себя в форме и не заботиться о своем здоровье?
Тем временем…
Еще одной звездной особой, которая уже успела подготовиться к сезону купальников, оказалась… Полина Гагарина.
Эта певица уж точно не заполняла свой желудок пончиками, а усердно трудилась в спортзале прошедшей зимой. И не зря. Осиная талия, рельефные и привлекательные ножки — настоящий повод для гордости.
Филипп Киркоров повел детей по местам боевой молодости
Умеет удивлять: Пугачева показала всем язык
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов: он расточителен, она Мисс Вселенная пришла на вечеринку с голой грудью Сестра Ким Кардашьян загорает в шерстяных трусах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой229
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали17
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
7 женских фантазий о сексе9
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение