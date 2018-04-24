Беременная Анна Хилькевич с юмором прокомментировала свой «неудачный образ» 

Совсем недавно стало известно, что Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале «Универ. Новая общага», ждет второго ребенка. А на днях звезда порадовала поклонников, появившись на открытии Московского международного кинофестиваля. Впрочем, появление Анны Хилькевич на красной дорожке прошло не совсем гладко: из-за округлившегося животика звездная мама неправильно застегнула пуговицы на платье. Эту ситуацию она с юмором описала в личном блоге: «Сегодня у меня спросили журналисты: „Как или чем можно выделиться на красной дорожке ММКФ?“ Я же ответила: „В первую очередь, нарядом“. И оказалась права…» позитивно прокомментировала свой светский выход актриса. Напомним, в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. Фото: Instagram @annakhilkevich Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!