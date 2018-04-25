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От «пышки» Брэда Питта до 7-летнего Джорджа Клуни: самые удивительные детские фото звезд
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От «пышки» Брэда Питта до 7-летнего Джорджа Клуни: самые удивительные детские фото звезд 

Попкорн News 56 минут назад
Фото: Попкорн News
7-летняя Дрю Бэрримор в компании принцессы Дианы, совсем еще мелкие, но уже лучшие друзья Тоби Магуайр и Лео ДиКаприо, пугающе похожий на взрослого 7-летний Джордж Клуни и другие удивительные детские фото знаменитостей.
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