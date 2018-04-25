Цикл перед менопаузой: нюансы, на которые следует обратить внимание

Многие воспринимают это как норму: не пришли месячные — значит, наступила менопауза. На самом деле диагноз менопаузы ставится всегда постфактум — через год после последних месячных. Вопрос: выжидать ли этот год или при задержке сразу обращаться к врачу? А если вы решили выжидать, то как реагировать, если менструации через пару месяцев возобновились? В очень малом проценте случаев менопауза наступает внезапно и без предупреждения. Обычно за несколько лет до нее начинаются колебания цикла — чаще удлинение, реже — укорочение. И их не следует считать возрастной нормой. В любом случае, изменение цикла — это повод обратиться к врачу и начать обследование.

В большинстве случаев период перименопаузы длится один-три года, иногда и до пяти-шести лет. Задержки между циклами в этот переходный период могут достигать трех-четырех месяцев.

Если менструации прекратились после 47-48 лет, не стоит паниковать. Действуем по тому же плану, что и прежде. Сначала исключаем беременность: пока не наступила менопауза (то есть пока не прошел год после последних месячных), она вполне вероятна. Затем обращаемся к гинекологу. После консультации с врачом следует пройти УЗИ органов малого таза, анализ крови на половые гормоны: — Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Это гормон гипофиза, ответственный за созревание фолликулов и, следовательно, за репродуктивную функцию у женщин. — Лютеинизирующий гормон (ЛГ). Он стимулирует синтез эстрогенов — главных женских половых гормонов. По изменениям его уровня после 40 лет можно прогнозировать приближение менопаузы. В период менопаузы контроль ЛГ необходим для своевременного обнаружения эстрогенозависимых опухолей. — Эстрадиол. Наиболее активный женский половой стероидный гормон. В перименопаузе и менопаузе его уровень значимо снижается, и большинство типичных симптомов менопаузы связаны именно с этим. — Прогестерон. Снижение уровя этого гормона говорит о недостаточности лютеиновой фазы цикла.

Менее типичной можно считать ситуацию, когда цикл в перименопаузе укорачивается.

Главная опасность — перепутать укорочение цикла с межменструальным кровотечением.

Если, допустим, у вас был цикл 28 дней, а однажды менструация пришла через 20, то это тревожный сигнал. Кровотечение может быть вызвано полипами или гиперплазией эндометрия, патологией яичников, миомами, эндометриозом. К врачу необходимо обращаться немедленно, не дожидаясь завершения «менструации». Помимо УЗИ, может быть назначена пайпель-биопсия, гистероскопия и анализы на гормоны. Иное дело, если цикл укорачивается постепенно — на 1-2 дня каждый месяц. Если его продолжительность не превышает 21 дня, это тоже повод не откладывать визит к гинекологу. План обследования тот же: УЗИ и анализ на гормоны. Если эстроген и прогестерон в норме или повышены при укороченном цикле, то назначаются дополнительные исследования. Необходимо исключить новообразования в яичниках и патологические изменения эндометрия. Если гинеколог предполагает, что может быть назначена менопаузальная гормонотерапия, то дополнительно проводится маммография: новообразования в молочной железы являются абсолютным противопоказанием для такого лечения.

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