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Пять минут из жизни маленькой девочки признали символом хаоса
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Пять минут из жизни маленькой девочки признали символом хаоса 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Иэн Мьюир (Ian Muir) из Шотландии запечатлел на камеру пять минут из жизни своей двухлетней дочери Милли и составил фотоколлаж, чтобы показать, как много занятий девочка успела сменить за это время. В сети признали, что снимок отражает хаос семейной жизни, пишет The Daily Mirror.
За пять минут дочь фотографа успела поиграть на синтезаторе, попрыгать на диване, посидеть в корзине для белья, спрятаться за телевизором и совершить еще множество действий, оставляя за собой беспорядок.
Фотография стала вирусной в сети после того, как подруга Мьюира по имени Салли поделилась снимком в закрытом Facebook-сообществе для родителей. Салли не ожидала, что пост всего за пару часов наберет более двух тысяч лайков.
Женщины восхищались в Facebook тем, как ловко отец отразил непоседливость малышей, называли снимок потрясающим, а потом попросили совета, как самостоятельно сделать аналогичный коллаж. Мужчина отметил, что Милли была «удивительной моделью», однако на монтаж изображения ушло как минимум три дня.
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