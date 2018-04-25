Недостаток или изюминка? Звезды с неидеальными фигурами, пошатнувшие каноны красоты 

Бейонсе Бейонсе выглядит как тяжеловес по сравнению с топ-моделями. Для нее неожиданно худеть и толстеть — дело привычное. После свадьбы с Джей Зи она поправилась на 11 кг, а для роли в мюзикле «Девушки мечты» сбросила 12 кг, хотя к концу съемок набрала все 16 кг. Не так давно певица родила близнецов и потому месяц придерживалась веганства, чтобы блистать на Coachella. Фестиваль отгремел — посмотрим, что станет с ее фигурой дальше. Рианна Рианна никогда не отличалась излишней худобой, но в последнее время ее body positive переходит все границы. Из-за лишнего десятка килограммов певице пришлось сменить гардероб, заменив обтягивающие платья и короткие шорты на объемные толстовки и мешковатые джинсы. Тара Линн Если plus-size-модель Тара Линн резко начнет худеть, то рискует лишиться поклонников и контактов. Впрочем, в колледже она только и занималась тем, что худела, но удержать результат надолго никогда не могла. Плюнула на жировые складки и размытые изгибы тела и стала одной из самых востребованных моделей своей весовой категории. Когда звезда фильма «Сердцеедки» Дженнифер Лав Хьюитт вышла замуж, то перестала выходить в свет. Но поклонникам все равно интересно, что стало с некогда сексуальной красоткой. Ответ до боли прост: она превратилась в располневшую домохозяйку, отказалась от красивых нарядов и полностью перестала использовать косметику. Видимо, после рождения второго ребенка в далеком 2015 году актрисе так и не удалось прийти в форму. Тесс Холлидей Тесс Холлидей любит каждый килограмм своего тела, а их у девушки 155. Модель нисколько не комплексует: рекламирует нижнее белье и радует подписчиков в Instagram фотографиями без одежды. Малейшие нападки в сторону своего веса или здоровья модель тут же пресекает. Так, когда таксист пристыдил Тесс за лишний вес, она тут же написала об этом пост в Instagram и пожаловалась в Uber. Бет Дитто Солистка группы Gossip Бет Дитто терпеть не может моду на худосочных девушек. Она гордо демонстрирует фигуру весом больше центнера и никогда не пыталась худеть. В погоне за body positive Бет также не бреет подмышки и не пользуется дезодорантом, но зато обожает обнаженные фотосессии и обтягивающие платья. Блейк Лайвли всегда уверяла: ее тело не заслуга генетики, а результат правильного питания и упорных тренировок. Слова актрисы подтверждают 27 кг, которые она набрала во время второй беременности. После десяти месяцев упорных тренировок Блейк смогла скинуть лишь половину набранного веса — 14 кг. Кайли Дженнер Кайли Дженнер, в отличие от Ким Кардашьян, не успевает так быстро прийти в форму после беременности. Все девять месяцев младшая из сестер вела затворнический образ жизни, а папарацци удавалось поймать ее только в мешковатой одежде. Сейчас Кайли активно меняет яркие цвета волос и параллельно выкладывает отфотошопленные фотографии в корсетах и утягивающем белье. Ева Лонгория Ева Лонгория — самая сексуальная из «Отчаянных домохозяек», которая на протяжении всех восьми сезонов хвасталась точеной фигуркой и весом 44 кг. В последние месяцы актриса себе такого позволить уже не может, ведь от прежних форм не осталось и следа. Ева объявила, что причиной всему беременность. Однако поклонники не оценили, ведь округлился не только животик актрисы. Дакота Джонсон Даже в «50 оттенках серого» Дакота Джонсон была далека от нулевого размера. Хотя специально для фильмов она подписывала контракт, по которому была обязана держать себя в форме, заниматься в зале и сидеть на жесткой диете. Когда съемка всех трех частей завершились, Дакота смело прибавила в весе. В конце концов, зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня, правда? Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Гавриленко Фото: Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram