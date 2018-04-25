Геометрия в архитектуре: ищем в Уфе плоский, круглый и треугольный дом

Ufa1 продолжает проект о недвижимости и архитектуре города. На этот раз в объектив нашего фотографа попали необычные архитектурные проекты, сильно выделяющиеся в городском ландшафте на фоне хрущевок и панелек. Большая часть необычных уфимских зданий — творения современных архитекторов, которые решили уйти от стандартной формы параллелепипеда и попробовать что-то новое.

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Круглый дом в Уфе — одна из архитектурных достопримечательностей. Он появился на улице Вологодской, 33 в 1981 году. Необычную форму выбрали потому, что любая другая оставила бы соседние дома без солнечного света. Именно оригинальность решения и сыграла решающую роль в вопросе одобрения проекта. Зато жаловались на круглый дом… сами жильцы: им не понравились слишком темные прихожие, чересчур просторные лестничные клетки и… круглые стены, рядом с которыми трудно расположить мебель. //

Бизнес-центр на Кирова, 27/1 имеет неправильную форму: с одной стороны — стеклянная пирамида, с другой — полукруглый свод и колонны, а с третьей — стена из стекла и бетона. Комплекс вырос на месте избушек музейного комплекса в лихие 90-е. Сейчас рядом с ним находится благоустроенная площадь двух фонтанов и собирается городская молодежь. //

Необычный проект, засветившийся на всю Россию, появился в 2006 году на бульваре Хадии Давлетшиной. Популярность дому принесла архитектурная задумка — сужающиеся трапецией балкончики на одной из сторон здания. Если смотреть под определенным углом, кажется, что дом — плоский. 11-этажная новостройка напоминает огромный корабль, клином врезающийся в океанские волны. //

Крупнейший в России еврейский центр открылся в башкирской столице в 2008 году. Рассматривали сразу семь проектов, выбрали недорогой, зато масштабный. Архитектор Леонид Дубинский разработал необычную входную группу, которая и стала изюминкой: крыльцо накрыла стеклянная пирамида, расположенная на крыше. В результате на фасаде можно угадать изображение звезды Давида. Свет, проникающий сквозь стекла «звезды», освещает молельный зал. //

На проспекте Октября, 152 стоит стеклянная призма — дом-парус. Построили его еще в 2010 году, попытавшись соединить в проекте все хай-тековые тенденции архитектуры. По сути, 22-этажное здание состоит из параллелепипеда и призмы, соединенных жесткой рамой. Сразу после постройки проект получил первое место в конкурсе на лучший фасад в категории «Навесная фасадная система с воздушным зазором». А «Парусом» его прозвали из-за сходства с корабельным элементом. //

Недалеко от Театра кукол и дома-паруса из-за крыш пятиэтажек выглядывает здание-треугольник: это комплекс «Четыре сезона», который достроили в конце 2016 года. 25-этажное здание имеет два скоса, на которых расположили террасы — летние садики для жильцов: 12 появились на большом скосе и 3 — на маленьком. Чтобы соседи не видели друг друга сверху, террасы накрыли специальными металлическими козырьками — ламелями. Сам комплекс похож на гору или двузубец. Рассматривая фасад, можно заметить, как он меняет цвет от низа к верху — красно-желтая охра переходит в белый.