Модельный бизнес вместо пенсии: или как стать звездой после 50

Принято считать, что модельный бизнес имеет очень жесткие возрастные ограничения. Будущие звезды мировых подиумов и обложек глянцевых журналов начинают свою карьеру в сфере моды будучи совсем юными. Такие цифры, как 25, 30 и выше считались неуместными в этой сфере деятельности. Но все это уходит в прошлое! Современные стандарты красоты меняются, а ограничения и рамки снимаются. Возраст больше не пугает, а восхищает! «360» расскажет о первом в модельном агентстве, где все модели старше 50 лет.

После пятидесяти жизнь только начинается — в этом уверены работники первого украинского агентства возрастных моделей, которое открылось в Киеве.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Благотворительный фонд «Жизнелюб» открыл первое в Украине агентство моделей возраста 50+. Данный проект преследует две цели: первая — это показать, что красота и возраст никак не противоречат друг другу, а наоборот, являются прекрасным дополнением одного к другому. Второй целью является стремление дать пожилым людям возможность заработать.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Модели агентства ходят по кастингам, участвуют в съемках телешоу и киноэпизодов, не боятся маленьких ролей и не стесняются примерять на себя самые смелые и дерзкие образы.

Одной из моделей агентства является Ольга Бабицкая. Сейчас ей 60 лет и в прошлом она работала учительницей и воспитательницей.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

По словам Ольги, она просто увидела объявление в газете о том, что для программы «Судебные дела» разыскиваются актеры массовки. Женщина засветилась там всего пару раз, познакомилась с другими актерами, а после начала участвовать и в других кастингах. На сегодняшний день модель участвовала в 61 съемке, в числе которых эпизоды сериалов и разных шоу.

Сама женщина отмечает, что ее впечатлило то, что на съемках присутствовали люди гораздо старше ее, но при этом они не боялись примерять на себя самые различные образы. И несмотря на небольшое смущение от собственной полноты на фоне других моделей, стеснения в Ольге отсутствовало.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Модель делится, что больше всего ее напугало то, что для проекта нужно будет позировать в купальнике. Ей в голову даже пришла мысль, что ее с кем-то спутали.

Ольга признается, что не имеет никакого специального актерского образования. Да и сниматься регулярно не получается. Конкуренция в модельном бизнесе высока, нужны новые лица, а потому иногда между съемками проходит немало времени.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Другой моделью агентства стала Люба Науменко. В прошлом женщина работала электриком, швеей и воспитательницей. Сейчас Любе 81 год.

В отличии от своей коллеги, Любовь в школьные годы принимала участие в драмкружке, но, признается, что никогда не думала о том, что станет моделью. Однако она снимается уже на протяжении 10 лет.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

По словам модели, у нее есть трое взрослых детей. Пока они учились, Люба занималась внуками. Позже, когда свободного времени стало больше, женщина снова вернулась к своему увлечению танцами, даже выступала в ансамбле.

Люба рассказывает, что во время одного из выступлений к ней подошла помощник режиссера и спросила, не хочет ли она сняться для массовки. С этого и началась ее карьера актрисы и фотомодели.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Женщина отмечает, что всегда вежливо общается со всеми членами съемочной группы, и для нее важно, чтобы остальные тоже были вежливыми.

Модель всегда боится испортить кадр во время съемки, потому что не хочет, чтобы из-за нее делали дополнительные дубли.

Любовь старается держать себя в форме. Ей приятно слушать комплименты, а благодаря съемкам женщина чувствует себя живой, а это, по словам модели, самое большое удовольствие.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Самый высокий гонорар женщины составил 200 долларов. Иногда Любовь снимается в клипах украинских групп, и несмотря на то, что денег у них нет, она все равно берусь за работу, так как считает, что нужно поддерживать молодых исполнителей. По словам модели, главное для нее это то, что она получает удовольствие от самого процесса съемок.

Конечно, не только женщины работают в модельном бизнесе. Моделью агентства является резчик по дереву, танцор и хоровой певец Виктор Гострый, которому сейчас 74 года.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Себя Виктор называет актером массовки. Говорит, что часто снимается в телесюжетах и делает это абсолютно бесплатно.

А после участия в одной телепередаче, где гостьей эфира была заслуженная артистка и где, по словам Виктора, она несла полную чушь, он понял, что говорит и выглядит лучше, чем многие профессиональные актеры.

Гострый считает, что работать фотомоделью легче, чем актером массовки, но несмотря на это телевидение ему все же ближе, так как Виктор любит делиться своим опытом и высказывать свое мнение.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

Мужчина считает, что сниматься любят все. И отмечает, что ему самому хотелось бы делать это постоянно.

Виктор занимается танцами и рисованием, а также поет. По его словам, все это доставляет ему большое удовольствие. Гострый считает, что многие люди в 60 лет уже ошибочно ставят на себе крест, и для него съемка представляется хорошей возможность показать, как нужно жить.

Источник фото: Благотворительный фонд «Жизнелюб»

На данный момент в базе агентства числятся 46 моделей. По словам основательницы фонда Тины Михайловской, эта идея лежала на поверхности, ведь в агентство часто обращаются рекламные компании в поисках героев старшего возраста, и теперь руководство модельного агентства просто решили оформить это в отдельный проект и тем самым пополнить имеющуюся базу новыми лицами.

Михайловская отмечает, что это прекрасная возможность продвинуть идею третьего возраста в стране.

Еще больше о дерзком, но очень вдохновляющем проекте и его моделях рассказывает портал Birdinflight.