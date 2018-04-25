Красноярский Союз архитекторов лишился здания из‐за спора арендаторов

Архитекторы Красноярска просят о помощи: их выживают из собственного помещения, где они проработали 40 лет. Как говорят сами представители общественной организации, это инициатива арендаторов, которые уже сменили замки и поставили вооруженную охрану. Об этом сообщил сайт «Столица 24».

Генеральным арендатором, которого красноярские архитекторы обвиняют в рейдерском захвате помещения, является организация «Исторический квартал». Непосредственно Союз архитекторов (КАСА) считается субарендатором.

Сделали это люди, которым мы мешали продавать все, что осталось от Дома, с молотка. Хотя Дом Архитекторов — изначально муниципальное здание (принадлежит городу и никакая контора не может по закону взять и просто продать наше с вами имущество и положить деньги себе в карман). Схемотоз налицо, и будет расследование

— администрация паблика «Красноярский архитектор» «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Активисты призывают довести спорное дело двух организаций до суда. Пока все мероприятия «Дома Архитекторов» отменены на ближайшую неделю.

Заброшенную гостиницу в центре Красноярска пообещали достроить. «Оживать» долгострой начнет уже в мае этого года.