Ещё
Красноярский Союз архитекторов лишился здания из‐за спора арендаторов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярский Союз архитекторов лишился здания из‐за спора арендаторов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Архитекторы Красноярска просят о помощи: их выживают из собственного помещения, где они проработали 40 лет. Как говорят сами представители общественной организации, это инициатива арендаторов, которые уже сменили замки и поставили вооруженную охрану. Об этом сообщил сайт «Столица 24».
Генеральным арендатором, которого красноярские архитекторы обвиняют в рейдерском захвате помещения, является организация «Исторический квартал». Непосредственно Союз архитекторов (КАСА) считается субарендатором.
Сделали это люди, которым мы мешали продавать все, что осталось от Дома, с молотка. Хотя Дом Архитекторов — изначально муниципальное здание (принадлежит городу и никакая контора не может по закону взять и просто продать наше с вами имущество и положить деньги себе в карман). Схемотоз налицо, и будет расследование
— администрация паблика «Красноярский архитектор» «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Активисты призывают довести спорное дело двух организаций до суда. Пока все мероприятия «Дома Архитекторов» отменены на ближайшую неделю.
Заброшенную гостиницу в центре Красноярска пообещали достроить. «Оживать» долгострой начнет уже в мае этого года.
360tv.ru: последние новости
Стала известна первая британская сеть кофеен, которая запретит пластиковую посуду Спрос на нижнее белье снизился из‐за флешмоба против домогательств Модельный бизнес вместо пенсии: или как стать звездой после 50
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой246
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали21
7 женских фантазий о сексе9
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение