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В Саратове появилась клубника с плесенью
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В Саратове появилась клубника с плесенью 

Новости Саратова 17 минут назад
Фото: Новости Саратова
Испорченная ягода продается в известной торговой сети.
Саратовским покупателям следует быть внимательными при покупке клубники. Несмотря на яркий и аппетитный вид товара, в коробках можно найти откровенно испорченные экземпляры. «Вот такую аппетитную клубничку продают в »Магните» по адресу Б. Горная/Пугачевская», — написала в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц Саратова, сопроводив свой пост довольно неаппетитным фото.
Видно, что в пластиковом контейнере вовсю идет процесс поражения плесневым грибком ягоды. Есть такую продукцию, даже если ягода не покрыта плесенью, специалисты по питанию не советуют. Споры грибка находятся и на с виду здоровой клубнике.
Однако испорченный товар стоит на полках рядом с другими продуктами питания, не вызывая никакой реакции персонала торговой сети.
Фото: «Саратов онлайн» ВКонтакте
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