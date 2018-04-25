В Саратове появилась клубника с плесенью

Испорченная ягода продается в известной торговой сети.

Саратовским покупателям следует быть внимательными при покупке клубники. Несмотря на яркий и аппетитный вид товара, в коробках можно найти откровенно испорченные экземпляры. «Вот такую аппетитную клубничку продают в »Магните» по адресу Б. Горная/Пугачевская», — написала в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц Саратова, сопроводив свой пост довольно неаппетитным фото.

Видно, что в пластиковом контейнере вовсю идет процесс поражения плесневым грибком ягоды. Есть такую продукцию, даже если ягода не покрыта плесенью, специалисты по питанию не советуют. Споры грибка находятся и на с виду здоровой клубнике.

Однако испорченный товар стоит на полках рядом с другими продуктами питания, не вызывая никакой реакции персонала торговой сети.

Фото: «Саратов онлайн» ВКонтакте