Дачу в итальянском стиле в «Сокольниках» признали объектом культурного наследия 

Дачу в итальянском стиле, расположенную на территории парка «Сокольники» в Москве, признали выявленным объектом культурного наследия, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
«На этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Дмитрием Марковым в 1914-1915 годах для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, это редкий пример загородного дома, который построен наподобие итальянской виллы и сохранил исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики.
Ранее Nation News сообщало, что скульптуры на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена могут отреставрировать.