Дом Смирновых в московском парке «Сокольники» признали объектом культурного наследия

Дом семьи водочных магнатов Смирновых, построенный в начале XIX века на территории московского парка «Сокольники», признали объектом культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здание, расположенное на территории парка «Сокольники», признали выявленным объектом культурного наследия. Это дача, принадлежавшая семье водочных магнатов Смирновых. Дом был построен в 1915 году по проекту архитектора Дмитрия Маркова , нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1», — говорится в сообщении.

По мнению руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, на этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Марковым в 1914–1915 годах для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом.

«Это редкий пример загородного дома, построенного наподобие итальянской виллы, сохранивший исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики», — сказал Емельянов.

Несмотря на незначительные перестройки ХХ века, здание сохранило все основные ценностные характеристики 1914 года. В главном зале на первом этаже сохранились обрамления дверей, колонны и пилястры коринфского ордера; в бывшей столовой — кессонный потолок. Полностью сохранилось до сегодняшнего дня литое с деревянными перилами ограждение лестничных маршей.

Изначально дача принадлежала российскому предпринимателю Владимиру Смирнову , сыну Петра Арсеньевича Смирнова , известного как водочный король Российской империи. Владимир Смирнов эмигрировал после революции 1917 года, а в 1920 году в Константинополе воссоздал производство знаменитой водки. Кроме того, с 1937 года в доме на Большой Оленьей улице находился узел связи Народного комиссариата обороны СССР, с 1939-го — узел связи Генштаба Красной армии. В XX веке было частично утрачено оформление фасада, а также открытые террасы с северной и восточной стороны здания.

Глава Мосгорнаследия отметил, что дом Смирновых не единственный образец дачной застройки конца XIX — начала ХХ века в районе парка «Сокольники»: под охраной государства уже находится несколько бывших купеческих дач. Очень важно то, что большинство этих строений — в хорошем состоянии и сохраняют свой уникальный изначальный облик.