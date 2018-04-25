«Итальянскую» виллу в «Сокольниках» признали памятником архитектуры

Здание, расположенное на территории парка «Сокольники», признали выявленным объектом культурного наследия — это дача, принадлежавшая семье водочных магнатов Смирновых. Дом был построен в 1915 году по проекту архитектора Дмитрия Маркова , нынешний адрес объекта — улица Большая Оленья, дом 15, строение 1.

«На этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Дмитрием Марковым в 1914–1915 годах для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом. Это редкий пример загородного дома, построенного наподобие итальянской виллы, сохранивший исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

Несмотря на незначительные перестройки ХХ века, здание сохранило все основные ценностные характеристики 1914 года. В главном зале на первом этаже сохранились обрамления дверей, колонны и пилястры коринфского ордера; в бывшей столовой — кессонный потолок. Полностью «дожило» до сегодняшнего дня литое с деревянными перилами ограждение лестничных маршей.

Изначально дача принадлежала российскому предпринимателю Владимиру Смирнову , сыну Петра Арсеньевича Смирнова , известного как водочный король Российской империи. Владимир Смирнов эмигрировал после революции 1917 года, а в 1920 году в Константинополе воссоздал производство знаменитой водки.

С 1937 года в доме на Большой Оленьей улице находился узел связи Народного комиссариата обороны СССР, с 1939-го — узел связи Генштаба Красной армии. В XX веке было частично утрачено оформление фасада, а также открытые террасы с северной и восточной стороны здания.

Глава Мосгорнаследия отметил, что дом Смирновых не единственный образец дачной застройки конца XIX — начала ХХ века в районе парка «Сокольники»: под охраной государства уже находится несколько бывших купеческих дач. Очень важно то, что большинство этих строений — в хорошем состоянии и сохраняют свой уникальный изначальный облик.

Выявленный объект культурного наследия находится под охраной государства. Его нельзя снести или изменить его исторический облик. Любые реставрационные или ремонтные работы проводятся только под контролем Департамента культурного наследия города Москвы и после согласования с ним. В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия — для принятия этого решения проведут историко-культурную экспертизу.

В столице регулярно пополняется список выявленных объектов культурного наследия. Например, в начале апреля в их число вошел комплекс зданий Немецкого рынка XIX — начала XX века на улице Фридриха Энгельса. Этот архитектурный ансамбль — образец типичной торговой застройки позапрошлого столетия.