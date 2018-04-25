Дом на колесах. Как сделать трейлер из старого ГАЗ-66

Где отдыхать?

Из-за того что старый ЗИЛ порой преподносил путешественникам неприятные сюрпризы и не всегда спасал от непогоды, а отдыхать дикарями не расхотелось, сибиряки приняли решение сконструировать более надёжный автомобиль.

«Брат купил подержанную машину марки ГАЗ-66, и вместе с моим мужем они решили его полностью переоборудовать для загородного отдыха, — рассказала сибирячка Светлана Матвеева. — Мой муж очень любит заниматься машинами, ремонтировать их. Поэтому он целый год по вечерам после работы и на выходных проводил время в гараже и мастерил будку на колёсах. Поначалу я не понимала, зачем он так много торчит там, но когда увидела всю эту красоту — пришла в восторг!»

Для того чтобы сделать из старого хлама автомобиль для путешествий, мужчины оснастили его дизельным двигателем. В будке обшили стены, вставили пластиковое окно с решётками, разместили уютные диваны, которые разбираются в огромную 5-местную кровать, собрали кухонный гарнитур с множеством функциональных ящиков и полок, складной стол. А для того чтобы в дом было легко взбираться, смастерили сборную лестницу.

«Все конструкции пришлось прорабатывать буквально до мелочей, — признаётся автор работы Игорь Матвеев . — Дом на колёсах — это не обычное жилище, поэтому полки в будке мы установили со специальными креплениями, чтобы при движении машины оттуда не вываливалась утварь и посуда. Мягкую мебель, которая должна экономить пространство и быть функциональной, тоже делали сами из подручных материалов. Кроме того, провели систему освещения от аккумулятора машины, чтобы можно было слушать музыку или заряжать телефоны, сделали раковину, даже холодильник установили. Какие-то идеи я искал в Интернете, что-то дорабатывал сам».

Дом на колёсах экстремалы полностью укомплектовали всем необходимым — поставили газовую плиту, подключили станцию-генератор на случай, если аккумулятор у машины разрядится. Шкафы и полочки укомплектовали посудой и предметами первой необходимости на отдыхе — топором, пилой, аптечкой и многим другим.

Куда поехать в отпуск?

Когда путешественники рассказывали своим друзьям и родным о том, как ездили на горную реку Убу отдыхать на ЗИЛе, многие заинтересовались экспедицией, но долго не решались. А когда дом на колёсах практически со всеми удобствами был готов к покорению новых земель, они наконец надумали.

«В первые годы мы ездили отдыхать вчетвером, — вспоминает ещё одна участница любительских экспедиций Светлана Троеглазова. — А в прошлом году к нашей скромной компании добавились единомышленники — ещё две семьи. Конечно, все в будку автомобиля на ночь не помещались — новички спали в палатках. Но на случай непогоды мы все могли укрыться в доме на колёсах. В нём безопаснее — всё-таки не под открытым небом».

На этот раз они отправились за 110 км от цивилизации вверх по течению горной реки Убы и обосновались на острове под нехитрым названием «Безымянный». По преданию, во времена революции по этим местам отступал сам Колчак. На свежем воздухе любители природы натянули огромную палатку, под ней разместили стол со стульями, из камней выложили кострище — ведь еда, приготовленная на костре, от чего-то всегда вкуснее. Питьевую воду брали из кристально чистого источника неподалёку, а от гнуса спасались противомоскитными спиралями.

Местность в этих местах оказалась невероятно живописной. Вокруг — крутые склоны, поля с душистыми травами — зверобоем и душицей, горная река с бурлящей чистой водой. Правда, люди здесь встречались отдыхающим чаще, чем в предыдущие поездки.

«Часто видели прошлым летом здесь рафтеров (любителей острых ощущений, которые сплавляются по горным рекам), — рассказал путешественник Андрей Троеглазов. — Наверное, это дань моде — с каждым годом всё больше народа предпочитает экстремальный отдых вдали от цивилизации. А однажды видели группу людей, идущих к высокой горе, на которой был установлен крест. Мы расспросили путников — оказалось, когда-то на том месте было поселение казаков. Теперь места опустели, но потомки до сих пор посещают заброшенную землю праотцов».

Тем не менее до сих пор у берегов реки Безымянки, впадающей в Убу, всё же встречается больше животных, чем людей.

«Мужчины у нас постоянно рыбачили, ловили окуня, щуку и даже хариуса, — вспоминает Светлана Матвеева. — Видели как-то неподалёку от нас дикую косулю, которая шла на водопой. Дни стояли погожие, поэтому на ночь мы оставляли дверь в будку открытой, прикрыв вход шторкой. И как-то поутру туда забрался маленький соболь, он прыгал по кровати и растерянно озирался. Однажды нас напугал заяц, который притаился под кустом. А в другой раз прямо к столу во время завтрака подбежал дикий кабан!»

Общение с животными чуть было не привело к трагедии — в последний перед отъездом вечер путешественники наткнулись на щитомордника (ядовитая змея), который уютно устроился в их вещах. К счастью, змею вовремя заметили и нейтрализовали.

Конечно, в таких спартанских путешествиях встречается немало опасностей. Но любовь к отдыху дикарями у сибиряков от этого не пропала. Скоро наступит лето, а значит, их ждут новые увлекательные поездки.