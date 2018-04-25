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«Итальянскую» виллу начала XX века в парке «Сокольники» признали памятником архитектуры
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«Итальянскую» виллу начала XX века в парке «Сокольники» признали памятником архитектуры 

Агентство «Москва» 1 час назад
Здание начала XX века, расположенное на территории парка «Сокольники», признали памятником архитектуры. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Дом, расположенный на территории парка «Сокольники», был построен в начале XX века в стиле неоклассицизм. Владельцем здания был наследник водочного промышленника Российской империи — Петра Смирнова. Эксперты сравнивают дом в парке с итальянскими виллами из-за колонн, больших арочных окон и башни. Здание признали выявленным объектом культурного наследия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дом был построен в 1915 г. по проекту архитектора Дмитрия Маркова, нынешний адрес объекта — ул. Большая Оленья, д. 15, стр. 1.
«На этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Д. Марковым в 1914-1915 гг. для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом. Это редкий пример загородного дома, построенного наподобие итальянской виллы, сохранивший исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Несмотря на незначительные перестройки ХХ века, здание сохранило все основные ценностные характеристики 1914 г. В главном зале на первом этаже сохранились обрамления дверей, колонны и пилястры коринфского ордера; в бывшей столовой — кессонный потолок. Полностью «дожило» до сегодняшнего дня литое с деревянными перилами ограждение лестничных маршей.
Глава Мосгорнаследия отметил, что дом Смирновых не единственный образец дачной застройки конца XIX-начала ХХ века в районе парка «Сокольники»: под охраной государства уже находится несколько бывших купеческих дач. Очень важно то, что большинство этих строений — в хорошем состоянии и сохраняют свой уникальный изначальный облик.
«Выявленный объект культурного наследия находится под охраной государства. Его нельзя снести или изменить его исторический облик. Любые реставрационные или ремонтные работы проводятся только под контролем департамента культурного наследия Москвы и после согласования с ним. В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия — для принятия этого решения проведут историко-культурную экспертизу», — поясняется в сообщении.
В столице регулярно пополняется список выявленных объектов культурного наследия. Например, в начале апреля в их число вошел комплекс зданий Немецкого рынка XIX-начала XX века на ул. Фридриха Энгельса. Этот архитектурный ансамбль — образец типичной торговой застройки позапрошлого столетия.
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