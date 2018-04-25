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Открытие: люди теряют важную для здоровья привычку
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Открытие: люди теряют важную для здоровья привычку 

МедикФорум 49 минут назад
Фото: МедикФорум
Повышенная занятость современных людей, связанная с необходимостью зарабатывать, чтобы содержать семьи и оплачивать счета, а также вредные привычки способствуют тому, что у них атрофируется такое полезное для здоровья качество как умение готовить. Современные люди перестают готовить пищу самостоятельно — все больше становится людей, которые просто не обладают данным навыком. Их не научили родители, а сами они считают подобное умение совершенно излишним в то время, когда общедоступны готовая еда и полуфабрикаты. Об этом рассказала британский эксперт по пищевым продуктам Никола Тэмпл.
«Нежелание современных людей готовить и их чрезвычайная занятость плохо скажется на их внуках. 25% тех граждан, которые родились в период с 1980 по 1990 года, не хотят готовить. Через два поколения умение готовить исчезнет совсем», — заявила специалист.
Одной из причин такого явления эксперт называет пристрастие к нездоровому питанию — массовую любовь к фастфуду и газировке. Но другая причина, убеждена Тэмпл, — это банальная лень, нежелание двигаться и напрягаться.
«Сейчас многие любят жаловаться на то, как им не хватает времени, при этом среднестатистический британец тратит около 3 часов в день на просмотр телевизора. Людям необходимо признаться в том, что они просто не хотят готовить и дело не в нехватке времени», — поделилась своим мнением эксперт.
Самостоятельное приготовление пищи — это качество, полезное для здоровья людей по целому ряду причин. Во-первых, готовка является видом физических нагрузок, во-вторых именно такой способ кулинарии позволяет контролировать содержание в еде нежелательных добавок, в избытке присутствующих в пище готового производства. В третьих, питание готовыми продуктами и фастфудом, как отметила эксперт, оказывают отрицательное воздействие на семью как на социальную единицу. Традиция совместного ужина сплачивает живущих вместе членов семьи, но она постепенно уходит в прошлое так же, как и умение готовить самостоятельно.
«Раньше ужин был поводом для того, чтобы собрать всю семью за одним столом. Сейчас же умение и желание готовить постепенно исчезают так же как и навыки к шитью», — с грустью констатировала исследователь.
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был сделан неожиданный вывод о сахаре. Они заявили, что лучше есть сахар, чем использовать сахарозаменители.
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