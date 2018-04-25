Кому нужен авангард? Новосибирский архитектор о стиле старого Новосибирска

На авторской выставке Татьяны Чикирской, которая открылась на прошлой неделе в ресурсном центре общественных объединений Ленинского района, представлены «портреты» зданий, отражающие авангардные стилевые направления архитектурных решений города Новосибирска в период 1920–1930 годов.

Корреспондент «АиФ-Новосибирск» встретился с новосибирским архитектором Татьяной Чикирской, обсудила с ней стиль современного города, и ту стилистику, которая рождалась в тридцатые годы прошлого века.

Кто сохранит историю?

Светлана Фролова , «АиФ-Новосибирск»: Вы обратили внимание на старый Новосибирск. А зачем вообще заниматься тем, что ветшает, плохо ремонтируется, не ценится горожанами?

Татьяна Чикирская: До поступления в магистратуру я не очень интересовалась стилистикой архитектуры Новосибирска 1920–1930-х годов. Но мой руководитель кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры Евгений Владимирович Хиценко предложил эту тему, и она как-то сразу меня захватила. Сначала это был конструктивизм, и я начала это изучать. Бывает, идёшь по улице и видишь: вроде бы обычное здание… А потом приглядишься — на самом деле это не здание, а целая история!

Вскоре я влюбилась в эту стилистику. Ведь конструктивизм, авангард — это прежде всего красиво. В нём есть ещё к тому же что-то революционное: борьба с традициями, максимализм. Авангард ведь не только направление в искусстве. Он в прямом смысле является олицетворением развития творчества и культурной жизни прошлых лет. Для меня всё это очень привлекательно. Особенности авангарда — это в первую очередь целесообразность и практичность сооружений при обнажении истинной формы архитектурной оболочки.

Мне захотелось показать здание не в перспективе, а в плоскости холста: ритмы, конструктивистские шаги. И я просто сделала это для себя. А потом все мои «портреты зданий» постепенно сложились в такую выставку.

— Какие здания и почему попали на «портреты»?

— Дома, расположенные по Красному проспекту, которые соответствуют стилю авангард. В 1930-е годы в связи с тем, что Новосибирск получил статус центра Западно-Сибирского края, здесь активно перестраивалась центральная магистраль города — Красный проспект. Часть зданий уже имела привычный нам вид, некоторые ещё достраивались (здание крайисполкома) или реконструировались (бывшее Реальное училище). А вот строительство Дома с часами только начиналось. Сносили дореволюционную застройку, которая располагалась по красной линии проспекта перед зданием крайисполкома.

Что касается главной улицы Новосибирска, то она именно в это время приобрела свой архитектурный облик. И сейчас можно заметить, что многие архитектурные сооружения по своей форме и планировке соответствуют эпохе авангарда. А самые яркие — из тех, которые наиболее точно отвечают требованиям стиля, — и показаны здесь, в картинах. Это Дом с часами, Госбанк, крайисполком — яркие представители конструктивизма. Архитектура бывшей Партийной школы (ныне НГУАДИ), Оперного театра и 100-квартирного дома — она эклектичная.

— Эти дома сохранили свой первоначальный вид или изменились?

— Дом Аэрофлота первоначально был бежевый, а сейчас — синий. Но я написала его синим, ведь мы уже в 2018 году. А ещё у меня есть идея к каждой картине сделать макет здания — как они выглядели в тридцатые годы. Собираюсь сделать это чуть позже. Вообще, когда я писала картины, меня больше интересовала их стилистика. Но, конечно, я занималась и их историей.

К сожалению, у большинства сооружений изменились нижние этажи: например, у построек общежития Промбанка , Сибкрайсоюза в процессе приспособления под торговые функции утратились первоначальные планировки, полы из метлахской плитки, кессонированные потолки.

У Сибревкома исчезли парапеты над карнизом по крыльям здания, надписи на аттике под гербом «Сибирский краевой исполнительный комитет советов» и над входом «1926», а также светильники на столбах.

Сибкрайсоюз, Дом с часами, Госбанк в той или иной степени потеряли изначальные интерьеры. Все сооружения «обросли» городской рекламой и тенью соседних высоток. Вопрос о бережном отношении к памятникам архитектуры возникает не только при реконструкции исторически сложившихся центров старых городов, но и при рекламном оформлении жилых домов и улиц, архитектура которых наиболее ярко отражает характерный для определённой эпохи стиль. Сложнее всего сохранить в первозданном виде нижние, торговые этажи жилых домов. Например, в Петербурге историю сохраняют с помощью дизайна наружной рекламы, вписанной в архитектурные детали старых зданий. К сожалению, в Новосибирске это как-то не наблюдается.

Где центральная идея?

— Может быть, история какого-то из зданий вас особенно задела?

— Меня очень интересует, почему Дом офицеров Красной армии (Красный проспект, 59) не признали памятником архитектуры? Почему это здание архитектора Боброва, построенное в 1933 году, осталось без соответствующего статуса? Дело в том, что это бывший Дом коммуны, и он соответствует совершенно всем стилистическим особенностям конструктивизма. А из-за того, что у него нет статуса, со зданием происходят различные неприятные метаморфозы: со двора у подъезда возникла какая-то надстройка.., на доме она выглядит ровно как опухоль на шедевре. Вот для меня загадка и недоумение — почему так случилось…

— Какая из этих работ больше всего заняла у вас времени и кажется самой ценной для вас?

— Вот этот Дом с апсидой по адресу: Красный проспект,18 — закругляется на углу и нужно было показать объём в плоскости. Здание крайисполкома было построено в 1931–1932 гг. Самое сложное — передать этот объём. И вообще, мне это здание очень нравится внешне. Поэтому и работа у меня эта самая любимая.

— Думаете, интересно было бы, если бы у нас весь город был застроен такими домами?

— Наверное, не очень. Если бы всё было в этой стилистике, Новосибирск выглядел бы… утопично, на мой взгляд. И всё же эта игра чёткой геометрии очень привлекает.

Кстати, слышала от многих горожан, что эти здания не ценят. Многие новосибирцы о них отзываются крайне нелицеприятно. И я не понимаю, почему? Наверное, поэтому мне и хочется показать, что это как раз красиво. Кстати, за рубежом советский конструктивизм считают шедевральным… Вот такой парадокс.

— А то, что сейчас у нас происходит в архитектуре, вам нравится? Как застраивается Новосибирск?

— Мегаполис строится слишком быстро и дёшево. Всё очень в стиле хай-тек (много стекла и металлических конструкций) и нет никакой центральной идеи, которая бы объединяла весь этот архитектурный винегрет.

— То есть разница очевидна: раньше идея была, а сейчас идеи нет?

— Да. Но в советское время и решение о застройке главных улиц принималось централизованно. А сейчас — нет.