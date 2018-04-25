Десять классиков детской литературы, о которых мы узнали слишком поздно (но уже не сможем забыть)

«Кролик Питер и его друзья»

Кто: Английская художница Беатрис Поттер родилась в 1866-м году в Лондоне. С детства влюбленная в природу и зверушек, она бесконечно рисовала их, придавая им в иллюстрациях человеческие черты и наряжая в сюртуки и кафтанчики. Самый главный ее герой — кролик Питер в голубом костюме — стал не просто любимой сказкой миллионов детей и нескольких поколений во всем мире, но и самой долгоиграющей детской франшизой: игрушками и вещами с его изображениями до сих пор завалены все магазины мира. Первая книга про кролика Питера вышла в 1902 году, и с тех пор сказки о Питере и его друзьях не перестают переиздаваться.

Зачем это читать: Весь ХХ век с его увлечением книжкой-картинкой — это долгая попытка подражать Беатрис Поттер с ее антропоморфными животными, ее отсутствием границ между реальным и фантастическим миром, ее сказочным озерным краем. Без нее не было бы ни «Ветра в ивах», ни «Квака и Жаба», ни американца Ричарда Скарри с его толпой городских червячков и свинок. Вообще ничего. И при этом сегодня их столь же увлекательно читать, сколь и 100 лет назад, они точно так же могли бы быть написаны вчера.

Что еще читать: «Ухти-Тухти» — первая сказка Беатрис Поттер, переведенная на русский язык (в 1961 году). Она рассказывает о загадочной трудолюбивой прачке с иголками, торчащими из-под чепчика (раскроем тайну, очевидную каждому, кто видел обложку, героиня — ежиха). Но для нас она важна, скорее, тем, что в советском, разумеется, пиратском издании не было рисунков Беатрис Поттер — вместо нее иллюстрации к книге нарисовал Борис Калаушин. В мире такая «Поттер без Поттер» наверняка считается раритетом, причем довольно бессмысленным, кто же любит Поттер не за картинки? Зато эта книжка вполне доказывает сегодня, что и истории ее были полюблены не без основания.

Ханс и Маргарет Рей «Любопытный Джордж»

Кто: Один из первых успешных писательских дуэтов с замечательной биографией: евреи из Германии, познакомившиеся в Бразилии, жившие в Париже с 1935 года и убежавшие от немцев за несколько часов до их прихода в Париж на велосипедах, собранных из запчастей. По легенде (иногда легенда бывает так хороша, что даже опровергать ее не хочется), практически единственным, что они успели захватить с собой, убегая из Парижа, была рукопись «Любопытного Джорджа» — как только супруги добрались до Нью-Йорка, рукопись оказалась в издательстве и стала в итоге одним из самых успешных книжных проектов века.

Зачем читать: Любопытный Джордж — маленькая обезьянка, которую ловит в Африке человек в желтой шляпе и привозит в Америку для счастливой жизни в зоопарке. Надо сказать, Джордж никак не сомневается, что жизнь его в зоопарке будет счастливой, но просто не хочет на этом останавливаться. Он — первый и главный на празднике непослушания, который в середине прошлого века был главной формой сопротивления всем ужасам времени. Но сегодня эта книга ничуть не менее любима детьми и понятна им: в конце концов, она об абсолютной свободе, которую безуспешно пытаются сдержать взрослые, и между прочим — об абсолютной любви.

Что еще читать: «Звезды. Новые очертания старых созвездий». Книга 1954-го года, в которой звездная карта и образы созвездий выглядят понятнее, чем в школьном курсе астрономии. Неудивительно, что ее до сих пор переиздают и недавно выпустили на русском языке в обновленном переводе: 1969-го года, когда книга впервые вышла в СССР, наши представления о космосе немного, но все же изменились.

«Джим Пуговка»

Кто: Немецкий писатель Михаэль Энде известен нам — и миру — прежде всего как автор «Бесконечной истории», чудесной экранизацией которой мы засматривались в 80-е, да и хуже она со временем не стала. Стоит ли говорить, что Энде и без «Бесконечной истории» был одним из самых востребованных немецких авторов прошлого века, с длинным списком пьес, сказок и мультсериалов по его сценариям. Одна из таких серий — книжки-картинки про Джима Пуговку.

Зачем читать: В отличие от прочих книг Энде, истории про чернокожего малыша Джима Пуговку, который отправляется путешествовать по миру с машинистом Лукасом и локомотивом по имени Эмма, как раз переводились на русский — они выходили без картинок, под единой обложкой. Новая серия издательства «КомпасГид» — иллюстрированные книжки в переводе великой Марины Кореневой — это настоящая библиотека приключений для самых маленьких: пираты, драконы, великаны, китайские принцессы. Собственно за это мы Энде и любим: в маленьком мире книжки-картинки, которая давно сузилась до знакомых ребенку окружающих предметов и к экспериментам не стремится, он совершенно не хочет знать границ — и открывает детям новые миры.

Что еще читать: «Волшебный Пунш», он же «Пунш желаний» (если в переводе Лилианы Лунгиной), — общипанный ворон и толстый кот спасают мир от злодеев, готовящих зелье, чтобы выпить его в Новый год и пожелать всем гадостей. Довольно длинная повесть, которая неоднократно экранизировалась — отличный вариант для средних школьников.

«Там, где живут чудовища»

Кто: Художник Морис Сендак всю свою жизнь посвятил детской книге — и хотя в его золотой канон входят всего четыре-пять книг, он вполне справедливо считается одним из главных детских авторов прошлого века. Рожденный в семье еврейских эмигрантов из Восточной Европы, Сендак вместо сказок на ночь в детстве слышал рассказы о своих погибших в Холокосте кузенах — и стоит ли удивляться, что искусство его в итоге было весьма специфическим. Но самое главное — он был и до конца оставался совсем ни на кого не похожим. Дети у него хулиганят, прыгают голыми, переодеваются в чудовищ, а взрослые, отрастив огромные когтищи и вытаращив огромные глазищи, пытаются их скушать. Невероятная популярность книг Сендака — все новое поколение наших культурных героев выросло на его книгах — доказывает, что детей он действительно понимал лучше всех взрослых.

Зачем читать: «Там, где живут чудовища» — единственная из главных книг Сендака, переведенная у нас, — история мальчика Макса, который устроил дома большой шурум-бурум, а когда мама отправила его в комнату спать без ужина, в этой комнате вырос целый новый мир и Макс отправился по океану в гости в страну чудовищ. Сендак — настоящий большой художник, мир чудовищ так здорово переосмыслен здесь и подан, что в какой раз ни читай, а путешествие в страну чудовищ снова оказывается сильнейшим переживанием. В том числе и терапевтическим — читая эту книгу вместе с ребенком, как будто проходишь с ним через ту, наиболее непростую, часть детской игры, когда непонятно, кто именно превращается в настоящее чудовище: ребенок или его разъяренная мама. К концу книги оба могут снова почувствовать себя обычными, слегка уставшими людьми.

Что еще читать: Элси Хоумланд Минарик «Медвежонок». Художник Морис Сендак. Первая — еще до «Чудовищ» — художественная удача Сендака, камерные и невероятно нежные истории о Медвежонке и его маме в фартучке — тоже американская классика.

«Квак и Жаб круглый год»

Кто: Американский писатель и иллюстратор, который за свою довольно короткую жизнь успел придумать и проиллюстрировать множество прекрасных книг. Медаль Кальдекотта, главную мировую награду в области детской иллюстрации, ему принес, например, иллюстрированный сборник эзоповских сказок, но любим мы его прежде всего за истории о Кваке и Жабе. Эти книги, первая из которых вышла в 1971-м году, рассказывают о жизни парочки неразлучных друзей, главным приключением в которой становится неутомимое познание окружающего мира.

Зачем читать: Беззубые, беззлобные и довольно бестолковые Квак и Жаб совсем похожи на детей, и способ восприятия мира у них такой же, удивленно-радостный. В этих книгах не очень много событий, зато они полны веселья, смеха и не в последнюю очередь — любви. Терапевтический эффект этой радостной любви был прекрасно подмечен, например, американкой Синтией Лорд в ее заслуженно получившей множество наград книге для подростков «Правила»: там для младшего брата главной героини, аутиста, покупают кассету с «Кваком и Жабом», и цитаты из книги становятся способом общения с внешним миром: «Я смеюсь над тобой, Жаб, — сказал Квак, — потому что ты очень смешно выглядишь в купальном костюме».

Что еще читать: «Мышиный суп». Лобела издали у нас совсем недавно, но, к счастью, сразу серией — в чудесном переводе Евгении Канищевой вышло не только несколько книг про Квака и Жаба, но еще пара сборников лобеловских сказок — «Мышиный суп» и «Филин дома». Последние хорошо читать совсем маленьким детям — сюжеты там простые, герои узнаваемые и не требуют решения сложной проблемы разделения жабы от лягушки. Так, например, «Мышиный суп» — это истории, которые рассказывает мышонок, чтобы его не съели, помесь сказок Шахерезады и каши из топора для младенцев, прекрасное трюкачество.

«Очень голодная гусеница»

Кто: Самый главный в мире автор для малышей, и точка. Величие Эрика Карла вряд ли требует доказательства, но знайте, например, что у него даже есть прижизненный музей в Массачусетсе, который заслуженно считается американским центром детской книжки-картинки с прекрасными выставками и образовательными проектами. На книжках Эрика Карла выросло не одно поколение взрослых, и в последние годы его любимые произведения вроде «Очень голодной гусеницы» и «Мишка, бурый мишка, кто там впереди» одно за одним отмечают пятидесятилетие. Что тут добавить — долгая лета.

Зачем читать: Эрик Карл во многом предвосхитил современную озабоченность родителей ранним образованием детей, его книги всегда не просто красочны, а учат много чему одновременно. По «Мишка, бурый мишка, кто там впереди» ребенок изучает цвета и названия животных, по «Грубиянке в крапинку» учится определять время и сравнивать размеры, а книги вроде «Голубого конька» вообще революционным для книги-картонки образом помогают узнать, как размножаются разные виды рыб: «беременный» морской конек плывет по морю, общаясь с другими отцами об их потомстве. Фантастика! Ну и, конечно, куда же без «Очень голодной гусеницы» — тут и счет, и мелкая моторика (книгу надо читать со шнурочком, играть им в «гусеницу» и продевать в окошки-дырочки, съедать вместе с героиней этой книги яблоки и сливы), и первое знакомство с чудесами природы в виде волшебного превращения гусеницы в бабочку в финале.

Роальд Даль

«Матильда»

Кто: Английский классик ХХ века, которого у нас довольно поздно стали переводить, и еще позже — читать, поскольку идеальному советскому образу детского писателя Даль не соответствовал никак. В его рассказах, повестях и романах не бывает хороших и плохих, совсем не слышны призывы к примерному поведению, а взрослые часто оказываются главными врагами детей. Именно за то, что Даль писал без всякой дидактики, симпатизируя только детям, и всегда брал их сторону, дети его просто обожали и продолжают любить до сих пор. Сегодня Даль, наконец, издан по-русски почти полным собранием сочинений (переводит его, чаще всего, Елена Суриц ), и это абсолютное детское счастье.

Зачем читать: «Матильда» — это не просто одна из лучших книг Даля, но и одна из немногих, которую не затмила экранизация (хотя у фильма Дэнни ДеВито , сыгравшего здесь же отца главной героини, вполне неплохой рейтинг). Но и прежде всего это книга о силе ребенка и силе детского чтения — Матильда, маленький гений, незамеченный своими совсем заурядными родителями. Трудно придумать более страстный призыв к чтению, ведь именно любовь к книгам превращает Матильду из обычной девочки в чудесную.

Что еще читать: у Даля нет книг, читать которые не стоило бы, но есть более и менее пронзительные. А самая пронзительная — «БДВ», он же «Большой и добрый великан», о том как добрый великан, собирающий сны, и маленькая девочка объединились, чтобы спасти от злых великанов всех маленьких английских детей. Книга была написана после того, как маленькая дочь Даля Оливия умерла от кори, и взрослый не может не услышать здесь авторскую тоску по чуду, которое почему-то случается только в сказках.

Габриэль Венсан

«Эрнест и Селестина»

Кто: Французская художница Моник Мартен окончила Академию изящных искусств в Брюсселе и после этого построила довольно успешную художественную карьеру: ее воздушный, вдохновленный живописью импрессионистов стиль рисования был в почете и у галерей, и у коллекционеров. Но к середине жизни Мартен передумала продавать картины, к которым относилась со слишком нежной любовью: она взяла себе псевдоним Габриэль Венсан и стала рисовать книжки-картинки про медведя Эрнеста и мышку Селестину. Эрнест и Селестина — свободные художники и уличные музыканты, в доме у которых часто бывает шаром покати, но их нежность друг к другу, их неувядаемый оптимизм помогают превратить любую сложную ситуацию в настоящий праздник. Первая книга об «Эрнесте и Селестине» вышла в 1981 году, Мартен продолжила рисовать их еще двадцать лет, до самой своей смерти, и это больше, чем просто книжки-картинки — настоящий манифест художника, жизнь богемы в варианте для малышей.

Зачем читать: Во-первых, это красиво: нежный акварельный мир с невероятной продуманностью деталей. Пусть Эрнест сам шьет Селестине платья, но какие же они хорошенькие, пусть мебель в их жилище собрана по помойкам, но как же там уютно. Ну а в-главных — это, конечно, вдохновляющее пособие для начинающего художника. Это книги о том, что искусство — это не зависеть от денег и славы, творить даже из ничего, устраивать праздник с пустым животом и постигать науку беспечности. Это книги о том, как быть всегда счастливым, даже если у тебя ничего нет, и больше того, как раз вот такая бедность художника и может принести самое большое счастье. Современным детям, заваленным всяким добром, понять это трудно — именно поэтому книги об Эрнесте и Селестине им действительно нужны.

Шел Сильверстайн

«Щедрое дерево»

Кто: Американский поэт, карикатурист, музыкант и вообще человек множества разносторонних талантов — среди прочего, он перепел «Гамлета» в рэпе, объехал весь мир по заданию журнала «Playboy», собрав свои путевые заметки и рисунки в сборник карикатур-травелогов, и сам нарисовал мультфильм по «Щедрому дереву». Легенда гласит, что в детскую книгу его затащила Урсула Нордстрем, легендарный гениальный редактор, которой Америка буквально обязана своей детской литературой. Сам Сильверстайн говорил, что его уговорил другой великий детский иллюстратор, швейцарец Томи Унгерер . Точно одно: его книги-притчи, и прежде всего, конечно, «Щедрое дерево», были изданы миллионными тиражами и стали абсолютной мировой классикой.

Зачем читать: «Щедрое дерево» — историю о яблоне, которая давала всю себя маленькому мальчику, и отдавала все больше и больше, пока не отдала себя всю целиком — можно читать как тысячу разных историй: о жертвенности, о материнской любви, о христианской любви и так далее. И видеть здесь тысячи разных ответов: возмущаться, сочувствовать, негодовать. Такое бесконечное упражнение в чтении и понимании, ценное уже само по себе. И два слова про иллюстрации: хотя во всем мире Сильверстайна читают только в его собственном, слегка наивном, карандашном исполнении, на русский его впервые перевели в 80-х с картинками Виктора Пивоварова . Прочтение сказки у Пивоварова получилось немного более светлое, чем у самого Сильверстайна. Здесь есть гармония, которая в оригинальном издании вовсе не очевидна, ну и сами его иллюстрации (возникшие, как всегда, потому, что никто в Советском Союзе не думал соблюдать авторские права) — сегодня настоящий раритет.

Что еще читать: Книги Сильверстайна «Продается носорог» или «Полтора жирафа» совсем не похожи на «Щедрое дерево», это увлекательная, стремительная, довольно бессмысленная и очень веселая игра в рифмы. А сам он своей любимой книгой называл «Лафкадио, или Лев, который отстреливался» — про льва, который умел стрелять, и из джунглей попал прямо на арену цирка, стал суперзвездой, почти очеловечился, а счастья не нашел.

«О как ты прекрасна, Панама»

Кто: Янош (это, конечно, псевдоним, на самом деле писателя звали Хорст Экерт) — наверное, главный немецкий автор для детей ХХ века. Его книги были и остаются невероятно популярны, а самая известная — это, конечно, «О как ты прекрасна, Панама». Она вышла в 1979-м году, когда Янош, благодаря своим иллюстрированным пересказам немецких сказок, был уже прославленным автором и получила премию Немецкой детской литературы как лучшая книга-картинка года. Но и сегодня, если вы окажетесь в Германии, Янош и его персонажи будут везде — на всех чашках, во всех библиотеках.

Зачем читать: Из всех авторов этого списка Янош — самый сложный для русского читателя, просто потому, что немецкая детская литература вообще устроена совсем иначе, чем русская: без всякой дидактики, без запретных тем и страха наступить куда-то, куда ребенок еще «не дорос». В сказках Яноша почти ничего не происходит: ну, только гуляют антропоморфные зверята, как Тигренок и Медвежонок в «О как ты прекрасна, Панама», которым даже в путешествии в страну мечты Панаму, от края до края пахнущую бананами, не удается утопать далеко от дома. Но это и не нужно: Янош умеет изобразить свой примитивный, простейший на первый взгляд мир настолько многообразным и сложным, что в нем есть абсолютно все, что нужно для счастья. Нам не надо идти на землю нашей мечты — мы уже здесь! Чем не манифест?

Что еще прочитать: Вам не встретить в русских переводах столько Яноша, сколько его на самых обычных немецких прилавках — его немецкий культ как-то совсем не прижился в России. Кроме «Панамы» издана только одна книга про приключения Медвежонка и Тигренка: «Письмо для тигра». Тигренок скучает дома, когда Медвежонок уходит, поэтому просит его писать письма — и вскоре уже все зверюшки леса обмениваются сообщениями, а кончается все изобретением телефона.