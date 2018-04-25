Десять классиков детской литературы, о которых мы узнали слишком поздно (но уже не сможем забыть) 

«Кролик Питер и его друзья»
Кто: Английская художница Беатрис Поттер родилась в 1866-м году в Лондоне. С детства влюбленная в природу и зверушек, она бесконечно рисовала их, придавая им в иллюстрациях человеческие черты и наряжая в сюртуки и кафтанчики. Самый главный ее герой — кролик Питер в голубом костюме — стал не просто любимой сказкой миллионов детей и нескольких поколений во всем мире, но и самой долгоиграющей детской франшизой: игрушками и вещами с его изображениями до сих пор завалены все магазины мира. Первая книга про кролика Питера вышла в 1902 году, и с тех пор сказки о Питере и его друзьях не перестают переиздаваться.
Зачем это читать: Весь ХХ век с его увлечением книжкой-картинкой — это долгая попытка подражать Беатрис Поттер с ее антропоморфными животными, ее отсутствием границ между реальным и фантастическим миром, ее сказочным озерным краем. Без нее не было бы ни «Ветра в ивах», ни «Квака и Жаба», ни американца Ричарда Скарри с его толпой городских червячков и свинок. Вообще ничего. И при этом сегодня их столь же увлекательно читать, сколь и 100 лет назад, они точно так же могли бы быть написаны вчера.
Что еще читать: «Ухти-Тухти» — первая сказка Беатрис Поттер, переведенная на русский язык (в 1961 году). Она рассказывает о загадочной трудолюбивой прачке с иголками, торчащими из-под чепчика (раскроем тайну, очевидную каждому, кто видел обложку, героиня — ежиха). Но для нас она важна, скорее, тем, что в советском, разумеется, пиратском издании не было рисунков Беатрис Поттер — вместо нее иллюстрации к книге нарисовал Борис Калаушин. В мире такая «Поттер без Поттер» наверняка считается раритетом, причем довольно бессмысленным, кто же любит Поттер не за картинки? Зато эта книжка вполне доказывает сегодня, что и истории ее были полюблены не без основания.
Ханс и Маргарет Рей «Любопытный Джордж»
Кто: Один из первых успешных писательских дуэтов с замечательной биографией: евреи из Германии, познакомившиеся в Бразилии, жившие в Париже с 1935 года и убежавшие от немцев за несколько часов до их прихода в Париж на велосипедах, собранных из запчастей. По легенде (иногда легенда бывает так хороша, что даже опровергать ее не хочется), практически единственным, что они успели захватить с собой, убегая из Парижа, была рукопись «Любопытного Джорджа» — как только супруги добрались до Нью-Йорка, рукопись оказалась в издательстве и стала в итоге одним из самых успешных книжных проектов века.
Зачем читать: Любопытный Джордж — маленькая обезьянка, которую ловит в Африке человек в желтой шляпе и привозит в Америку для счастливой жизни в зоопарке. Надо сказать, Джордж никак не сомневается, что жизнь его в зоопарке будет счастливой, но просто не хочет на этом останавливаться. Он — первый и главный на празднике непослушания, который в середине прошлого века был главной формой сопротивления всем ужасам времени. Но сегодня эта книга ничуть не менее любима детьми и понятна им: в конце концов, она об абсолютной свободе, которую безуспешно пытаются сдержать взрослые, и между прочим — об абсолютной любви.
Что еще читать: «Звезды. Новые очертания старых созвездий». Книга 1954-го года, в которой звездная карта и образы созвездий выглядят понятнее, чем в школьном курсе астрономии. Неудивительно, что ее до сих пор переиздают и недавно выпустили на русском языке в обновленном переводе: 1969-го года, когда книга впервые вышла в СССР, наши представления о космосе немного, но все же изменились.
«Джим Пуговка»
Кто: Немецкий писатель Михаэль Энде известен нам — и миру — прежде всего как автор «Бесконечной истории», чудесной экранизацией которой мы засматривались в 80-е, да и хуже она со временем не стала. Стоит ли говорить, что Энде и без «Бесконечной истории» был одним из самых востребованных немецких авторов прошлого века, с длинным списком пьес, сказок и мультсериалов по его сценариям. Одна из таких серий — книжки-картинки про Джима Пуговку.
Зачем читать: В отличие от прочих книг Энде, истории про чернокожего малыша Джима Пуговку, который отправляется путешествовать по миру с машинистом Лукасом и локомотивом по имени Эмма, как раз переводились на русский — они выходили без картинок, под единой обложкой. Новая серия издательства «КомпасГид» — иллюстрированные книжки в переводе великой Марины Кореневой — это настоящая библиотека приключений для самых маленьких: пираты, драконы, великаны, китайские принцессы. Собственно за это мы Энде и любим: в маленьком мире книжки-картинки, которая давно сузилась до знакомых ребенку окружающих предметов и к экспериментам не стремится, он совершенно не хочет знать границ — и открывает детям новые миры.
Что еще читать: «Волшебный Пунш», он же «Пунш желаний» (если в переводе Лилианы Лунгиной), — общипанный ворон и толстый кот спасают мир от злодеев, готовящих зелье, чтобы выпить его в Новый год и пожелать всем гадостей. Довольно длинная повесть, которая неоднократно экранизировалась — отличный вариант для средних школьников.
«Там, где живут чудовища»
Кто: Художник Морис Сендак всю свою жизнь посвятил детской книге — и хотя в его золотой канон входят всего четыре-пять книг, он вполне справедливо считается одним из главных детских авторов прошлого века. Рожденный в семье еврейских эмигрантов из Восточной Европы, Сендак вместо сказок на ночь в детстве слышал рассказы о своих погибших в Холокосте кузенах — и стоит ли удивляться, что искусство его в итоге было весьма специфическим. Но самое главное — он был и до конца оставался совсем ни на кого не похожим. Дети у него хулиганят, прыгают голыми, переодеваются в чудовищ, а взрослые, отрастив огромные когтищи и вытаращив огромные глазищи, пытаются их скушать. Невероятная популярность книг Сендака — все новое поколение наших культурных героев выросло на его книгах — доказывает, что детей он действительно понимал лучше всех взрослых.
Зачем читать: «Там, где живут чудовища» — единственная из главных книг Сендака, переведенная у нас, — история мальчика Макса, который устроил дома большой шурум-бурум, а когда мама отправила его в комнату спать без ужина, в этой комнате вырос целый новый мир и Макс отправился по океану в гости в страну чудовищ. Сендак — настоящий большой художник, мир чудовищ так здорово переосмыслен здесь и подан, что в какой раз ни читай, а путешествие в страну чудовищ снова оказывается сильнейшим переживанием. В том числе и терапевтическим — читая эту книгу вместе с ребенком, как будто проходишь с ним через ту, наиболее непростую, часть детской игры, когда непонятно, кто именно превращается в настоящее чудовище: ребенок или его разъяренная мама. К концу книги оба могут снова почувствовать себя обычными, слегка уставшими людьми.
Что еще читать: Элси Хоумланд Минарик «Медвежонок». Художник Морис Сендак. Первая — еще до «Чудовищ» — художественная удача Сендака, камерные и невероятно нежные истории о Медвежонке и его маме в фартучке — тоже американская классика.
«Квак и Жаб круглый год»
Кто: Американский писатель и иллюстратор, который за свою довольно короткую жизнь успел придумать и проиллюстрировать множество прекрасных книг. Медаль Кальдекотта, главную мировую награду в области детской иллюстрации, ему принес, например, иллюстрированный сборник эзоповских сказок, но любим мы его прежде всего за истории о Кваке и Жабе. Эти книги, первая из которых вышла в 1971-м году, рассказывают о жизни парочки неразлучных друзей, главным приключением в которой становится неутомимое познание окружающего мира.
Зачем читать: Беззубые, беззлобные и довольно бестолковые Квак и Жаб совсем похожи на детей, и способ восприятия мира у них такой же, удивленно-радостный. В этих книгах не очень много событий, зато они полны веселья, смеха и не в последнюю очередь — любви. Терапевтический эффект этой радостной любви был прекрасно подмечен, например, американкой Синтией Лорд в ее заслуженно получившей множество наград книге для подростков «Правила»: там для младшего брата главной героини, аутиста, покупают кассету с «Кваком и Жабом», и цитаты из книги становятся способом общения с внешним миром: «Я смеюсь над тобой, Жаб, — сказал Квак, — потому что ты очень смешно выглядишь в купальном костюме».
Что еще читать: «Мышиный суп». Лобела издали у нас совсем недавно, но, к счастью, сразу серией — в чудесном переводе Евгении Канищевой вышло не только несколько книг про Квака и Жаба, но еще пара сборников лобеловских сказок — «Мышиный суп» и «Филин дома». Последние хорошо читать совсем маленьким детям — сюжеты там простые, герои узнаваемые и не требуют решения сложной проблемы разделения жабы от лягушки. Так, например, «Мышиный суп» — это истории, которые рассказывает мышонок, чтобы его не съели, помесь сказок Шахерезады и каши из топора для младенцев, прекрасное трюкачество.
«Очень голодная гусеница»
Кто: Самый главный в мире автор для малышей, и точка. Величие Эрика Карла вряд ли требует доказательства, но знайте, например, что у него даже есть прижизненный музей в Массачусетсе, который заслуженно считается американским центром детской книжки-картинки с прекрасными выставками и образовательными проектами. На книжках Эрика Карла выросло не одно поколение взрослых, и в последние годы его любимые произведения вроде «Очень голодной гусеницы» и «Мишка, бурый мишка, кто там впереди» одно за одним отмечают пятидесятилетие. Что тут добавить — долгая лета.
Зачем читать: Эрик Карл во многом предвосхитил современную озабоченность родителей ранним образованием детей, его книги всегда не просто красочны, а учат много чему одновременно. По «Мишка, бурый мишка, кто там впереди» ребенок изучает цвета и названия животных, по «Грубиянке в крапинку» учится определять время и сравнивать размеры, а книги вроде «Голубого конька» вообще революционным для книги-картонки образом помогают узнать, как размножаются разные виды рыб: «беременный» морской конек плывет по морю, общаясь с другими отцами об их потомстве. Фантастика! Ну и, конечно, куда же без «Очень голодной гусеницы» — тут и счет, и мелкая моторика (книгу надо читать со шнурочком, играть им в «гусеницу» и продевать в окошки-дырочки, съедать вместе с героиней этой книги яблоки и сливы), и первое знакомство с чудесами природы в виде волшебного превращения гусеницы в бабочку в финале.
Роальд Даль
«Матильда»
Кто: Английский классик ХХ века, которого у нас довольно поздно стали переводить, и еще позже — читать, поскольку идеальному советскому образу детского писателя Даль не соответствовал никак. В его рассказах, повестях и романах не бывает хороших и плохих, совсем не слышны призывы к примерному поведению, а взрослые часто оказываются главными врагами детей. Именно за то, что Даль писал без всякой дидактики, симпатизируя только детям, и всегда брал их сторону, дети его просто обожали и продолжают любить до сих пор. Сегодня Даль, наконец, издан по-русски почти полным собранием сочинений (переводит его, чаще всего, Елена Суриц), и это абсолютное детское счастье.
Зачем читать: «Матильда» — это не просто одна из лучших книг Даля, но и одна из немногих, которую не затмила экранизация (хотя у фильма Дэнни ДеВито, сыгравшего здесь же отца главной героини, вполне неплохой рейтинг). Но и прежде всего это книга о силе ребенка и силе детского чтения — Матильда, маленький гений, незамеченный своими совсем заурядными родителями. Трудно придумать более страстный призыв к чтению, ведь именно любовь к книгам превращает Матильду из обычной девочки в чудесную.
Что еще читать: у Даля нет книг, читать которые не стоило бы, но есть более и менее пронзительные. А самая пронзительная — «БДВ», он же «Большой и добрый великан», о том как добрый великан, собирающий сны, и маленькая девочка объединились, чтобы спасти от злых великанов всех маленьких английских детей. Книга была написана после того, как маленькая дочь Даля Оливия умерла от кори, и взрослый не может не услышать здесь авторскую тоску по чуду, которое почему-то случается только в сказках.
Габриэль Венсан
«Эрнест и Селестина»
Кто: Французская художница Моник Мартен окончила Академию изящных искусств в Брюсселе и после этого построила довольно успешную художественную карьеру: ее воздушный, вдохновленный живописью импрессионистов стиль рисования был в почете и у галерей, и у коллекционеров. Но к середине жизни Мартен передумала продавать картины, к которым относилась со слишком нежной любовью: она взяла себе псевдоним Габриэль Венсан и стала рисовать книжки-картинки про медведя Эрнеста и мышку Селестину. Эрнест и Селестина — свободные художники и уличные музыканты, в доме у которых часто бывает шаром покати, но их нежность друг к другу, их неувядаемый оптимизм помогают превратить любую сложную ситуацию в настоящий праздник. Первая книга об «Эрнесте и Селестине» вышла в 1981 году, Мартен продолжила рисовать их еще двадцать лет, до самой своей смерти, и это больше, чем просто книжки-картинки — настоящий манифест художника, жизнь богемы в варианте для малышей.
Зачем читать: Во-первых, это красиво: нежный акварельный мир с невероятной продуманностью деталей. Пусть Эрнест сам шьет Селестине платья, но какие же они хорошенькие, пусть мебель в их жилище собрана по помойкам, но как же там уютно. Ну а в-главных — это, конечно, вдохновляющее пособие для начинающего художника. Это книги о том, что искусство — это не зависеть от денег и славы, творить даже из ничего, устраивать праздник с пустым животом и постигать науку беспечности. Это книги о том, как быть всегда счастливым, даже если у тебя ничего нет, и больше того, как раз вот такая бедность художника и может принести самое большое счастье. Современным детям, заваленным всяким добром, понять это трудно — именно поэтому книги об Эрнесте и Селестине им действительно нужны.
Шел Сильверстайн
«Щедрое дерево»
Кто: Американский поэт, карикатурист, музыкант и вообще человек множества разносторонних талантов — среди прочего, он перепел «Гамлета» в рэпе, объехал весь мир по заданию журнала «Playboy», собрав свои путевые заметки и рисунки в сборник карикатур-травелогов, и сам нарисовал мультфильм по «Щедрому дереву». Легенда гласит, что в детскую книгу его затащила Урсула Нордстрем, легендарный гениальный редактор, которой Америка буквально обязана своей детской литературой. Сам Сильверстайн говорил, что его уговорил другой великий детский иллюстратор, швейцарец Томи Унгерер. Точно одно: его книги-притчи, и прежде всего, конечно, «Щедрое дерево», были изданы миллионными тиражами и стали абсолютной мировой классикой.
Зачем читать: «Щедрое дерево» — историю о яблоне, которая давала всю себя маленькому мальчику, и отдавала все больше и больше, пока не отдала себя всю целиком — можно читать как тысячу разных историй: о жертвенности, о материнской любви, о христианской любви и так далее. И видеть здесь тысячи разных ответов: возмущаться, сочувствовать, негодовать. Такое бесконечное упражнение в чтении и понимании, ценное уже само по себе. И два слова про иллюстрации: хотя во всем мире Сильверстайна читают только в его собственном, слегка наивном, карандашном исполнении, на русский его впервые перевели в 80-х с картинками Виктора Пивоварова. Прочтение сказки у Пивоварова получилось немного более светлое, чем у самого Сильверстайна. Здесь есть гармония, которая в оригинальном издании вовсе не очевидна, ну и сами его иллюстрации (возникшие, как всегда, потому, что никто в Советском Союзе не думал соблюдать авторские права) — сегодня настоящий раритет.
Что еще читать: Книги Сильверстайна «Продается носорог» или «Полтора жирафа» совсем не похожи на «Щедрое дерево», это увлекательная, стремительная, довольно бессмысленная и очень веселая игра в рифмы. А сам он своей любимой книгой называл «Лафкадио, или Лев, который отстреливался» — про льва, который умел стрелять, и из джунглей попал прямо на арену цирка, стал суперзвездой, почти очеловечился, а счастья не нашел.
«О как ты прекрасна, Панама»
Кто: Янош (это, конечно, псевдоним, на самом деле писателя звали Хорст Экерт) — наверное, главный немецкий автор для детей ХХ века. Его книги были и остаются невероятно популярны, а самая известная — это, конечно, «О как ты прекрасна, Панама». Она вышла в 1979-м году, когда Янош, благодаря своим иллюстрированным пересказам немецких сказок, был уже прославленным автором и получила премию Немецкой детской литературы как лучшая книга-картинка года. Но и сегодня, если вы окажетесь в Германии, Янош и его персонажи будут везде — на всех чашках, во всех библиотеках.
Зачем читать: Из всех авторов этого списка Янош — самый сложный для русского читателя, просто потому, что немецкая детская литература вообще устроена совсем иначе, чем русская: без всякой дидактики, без запретных тем и страха наступить куда-то, куда ребенок еще «не дорос». В сказках Яноша почти ничего не происходит: ну, только гуляют антропоморфные зверята, как Тигренок и Медвежонок в «О как ты прекрасна, Панама», которым даже в путешествии в страну мечты Панаму, от края до края пахнущую бананами, не удается утопать далеко от дома. Но это и не нужно: Янош умеет изобразить свой примитивный, простейший на первый взгляд мир настолько многообразным и сложным, что в нем есть абсолютно все, что нужно для счастья. Нам не надо идти на землю нашей мечты — мы уже здесь! Чем не манифест?
Что еще прочитать: Вам не встретить в русских переводах столько Яноша, сколько его на самых обычных немецких прилавках — его немецкий культ как-то совсем не прижился в России. Кроме «Панамы» издана только одна книга про приключения Медвежонка и Тигренка: «Письмо для тигра». Тигренок скучает дома, когда Медвежонок уходит, поэтому просит его писать письма — и вскоре уже все зверюшки леса обмениваются сообщениями, а кончается все изобретением телефона.