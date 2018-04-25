Саша Зверева решилась на откровенное признание

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева продолжает публиковать в Инстаграме отрывки из своих воспоминаний.

Саша откровенно рассказала, что в молодости ей пришлось посетить немало клиник, чтобы восстановить женское здоровье, и получить шанс стать мамой. Женщина призналась, что после встречи со своим будущим супругом Ильей, мир для нее в корне поменялся. Она расставила приоритеты и решила вычеркнуть из жизни всех людей, которые прививали ей вредные привычки.

"Я намеренно умолчала о том, как Вадим провозил в самолётах заграницу наркотики в презервативе в своём анальном отверстии и ещё многое другое, что я решила одним своим внутренним волевым решением прекратить и вычеркнуть из своей жизни раз и навсегда", — рассказала страшную правду артистка.

Убрав из жизни все, что тянуло ее на дно, Зверева поставила перед собой большую цель — стать самой лучшей мамой и уехать в Америку. После встречи с Ильей, Саша занялась «гнездованием» — ей нравилось создавать уют в доме, ухаживать за своим возлюбленным, она мечтала проводить рядом с ним все свободное время. В новогоднюю ночь вместе с Ильей Зверева отправляется на корпоратив, где ей нужно было выступить, а после она загадала самое сокровенной желание.

"Я смотрела на красивого кучерявого мальчика рядом со мной, на стрелки часов, я загадывала желание, беззвучно шевеля губами и повторяя одно и то же. Мальчик рядом со мной стоял загадывал одно со мной желание на двоих…" — написала певица.