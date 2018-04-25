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Показаны внутренности «жирового монстра» из лондонской канализации
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Показаны внутренности «жирового монстра» из лондонской канализации 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Издание BuzzFeed опубликовало фотографии предметов, обнаруженных в недрах гигантского «жирберга» (англ. fatberg — от «жир» и «айсберг») из лондонской канализации.
Журналисты предупредили, что снимки не стоит разглядывать во время приема пищи. Так, среди внутренностей «жирового монстра» оказались влажные салфетки, пакет из-под наркотиков, презервативы, ватные палочки, а также пластиковые бутылки и стаканы. Кроме того, была опубликована подробная фотография жирового сгустка.
Снимки стали доступны в связи с выходом документального фильма «Вскрытие жироберга: секреты канализации» (Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers).
130-тонный сгусток жира был найден в лондонских сточных трубах в сентябре 2017 года. Он растянулся на 250 метров и в основном состоял из жира, масла, а также предметов, которые люди выбрасывают в туалет или раковину.
Работы по ликвидации «канализационного монстра» длились девять недель. В январе 2018 года в Лондоне появилась огромная скульптура из жира, призывающая граждан задуматься о лишнем весе.
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