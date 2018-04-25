«Он потерял работу»: в Перми неделю ищут мужчину, пропавшего по пути на собеседование

37-летний пермяк Александр Исаев ушел из дома 17 апреля. Он сообщил гражданской жене, что пошел на собеседование. В последний раз пара общалась по телефону около 13:00, после этого номер Александра был недоступен. Сейчас мужчину разыскивает полиция.

— Александр потерял работу. Он трудился не официально, и в последнее время ему говорили, что в его услугах пока не нуждаются. Саша очень переживал из-за этого, ведь нам нужно платить ипотеку, — рассказала гражданская жена мужчины Надежда. — 17 апреля он пошел на собеседование в организацию, которая находится на улице Героев Хасана, в районе Велты. В последний раз мы созванивались в час, после этого телефон Саши был выключен. Его родные и друзья не знают, где он, я уже со всеми пообщалась.

По словам Надежды, Александр раньше мог не бывать дома по нескольку дней, но всегда отвечал на телефонные звонки, и говорил, что с ним все в порядке. На протяжении недели вестей от него нет впервые.

В полиции сообщили, что близкие подали заявление о пропаже Александра, сейчас его разыскивают.

Александру Исаеву 37 лет, рост 170-175 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, среднего телосложения, волосы темные. На плече есть татуировка в виде девушки, а под ребрами — шрам. В день пропажи на мужчине была темно-синяя куртка, синие джинсы и кепка, кроссовки.

Если вы что-то знаете о месте нахождения Александра Исаева, просим вас сообщить об этом его гражданской супруге Надежде по номеру 8-952-33-638-55.

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