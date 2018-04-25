Блогер Мила Левчук: «Я показываю женщинам дорогу, которую сама протоптала через терновый куст»

Педагог по образованию и эксперт семейных отношений по призванию и Мила Левчук знает о личностных проблемах не понаслышке: несколько лет назад она сама страдала от низкой самооценки и едва не развелась со своим мужем. Однако девушка смогла не только преодолеть кризис в отношениях, но и сделать их намного крепче. На сегодняшний день Мила — суперпопулярный блогер, она написала книгу и ведет успешный онлайн-курс, на котором рассказывает, среди прочего, про женское достоинство и про то, насколько это важно в жизни женщины и ее отношениях с мужчиной.

— Мила, у вас огромный опыт общения и работы с девушками. На ваш взгляд, с чем связано то, что у российских женщин через одну довольно серьезные проблемы с самооценкой, требующие работы над собой? — Как говорил один мною уважаемый человек, который тоже читает публичные лекции по психологии, женской в том числе, у женщины нет внутренней самооценки, у нее есть отражение себя в чужих глазах. И поэтому такая повальная проблема с низкой самооценкой связана с тем, что люди, которые смотрят на девушку, по разным причинам ее не одобряют, критикуют, осуждают. И начинается это с людей, которые выше представления, что они могут ошибаться, то есть с мамы, бабушки, отца — самых близких людей, которые весь мир для ребенка. И когда мама твердит: «Хватит горбатиться!» или проходится по поводу торчащих ушей, не такого носа, ног или комплекции, девочка растет, привыкая к мысли, что она несовершенна, что ей нужно что-то исправлять в себе. Такой подход к воспитанию был свойственен предыдущим поколениям, поскольку бытовало мнение, что если девочку не критиковать, если хвалить, то она разбалуется, станет спесивой и неприятной личностью. Моя дочка очень симпатичный ребенок, и ее постоянно хвалят. Где бы мы ни появлялись, люди говорят, какая она милая, симпатичная, красивая. И в какой-то момент я как продукт сурового советского воспитания испугалась, что это вызовет в ней гордость, что она будет задирать нос и говорить: «Вот я такая королевишна», и вырастет у нее корона на голове. Поэтому я задала вопрос подписчицам: «Есть ли среди вас те, кого в детстве захваливали и не критиковали вообще? Как вам сейчас живется? Вы как себя чувствуете?» И прочитала много комментариев девушек, их была не одна сотня, которым повезло с мамами и даже папами, хвалившими и очень любившими их. В одном из комментариев девочка рассказала, что у них с папой был ритуал: он ее подзывал и говорил, мол, дай ушко, расскажу секрет. И шептал: «Ты саааамая красивая девочка в Волгограде и Волгоградской области». Это продолжалось вплоть до ее совершеннолетия, сейчас она уже взрослая. Сначала ей это очень нравилось, потом стало раздражать, надоело, но отец все равно продолжал это говорить. А потом она ощутила нехватку и уже сама просила его снова рассказать «секрет», покрываясь мурашками удовольствия, слушая его. Девочки, которых хвалили все детство, всю жизнь, очень хорошо себя чувствуют, они не загордились, по-прежнему иногда сомневаются в себе, они такие же, как все, но при этом у них есть любовь к себе, они умеют отстаивать свои границы, чувствуют себя более адаптированными к жизни, чем те, кого критиковали, обижали и старались не разбаловать. Ведь им дали внутреннюю уверенность для опоры.

— Как считаете, новые поколения девочек, которые растут в условиях повсеместного доступа к различным курсам и книгам по саморазвитию, будут другими, с правильно расставленными приоритетами и установками? — Могу сказать, что все до единой другими точно не будут, к сожалению. С чего я начала и чем занимаюсь по сей день — так это борьба с ветряными мельницами. Я пытаюсь убедить девушек в том, что учиться не вредно. Если они прибегают к дополнительному образованию, это не значит, что они глупые. И если они боятся, что какая-то информация нанесет им ущерб, то они должны изучать разные источники, никогда никому не верить на 100 процентов, в том числе и мне, но все равно заниматься саморазвитием. Если они чего-то не понимают, не знают, то нужно разобраться, почитать, узнать у тех, у кого получается. Ведь даже яичницу мы не умеем жарить с рождения, этому нас тоже научили когда-то. Это убеждение, что учиться стыдно, что я сама все знаю, и нечего меня тут учить, самая умная нашлась, к сожалению, не проходит. Те люди, которые на меня подписаны, уже с этой точки сдвинулись. Я не предлагаю свято верить в мои слова, я предлагаю мыслить объективно, примерять на себя и оценивать информацию, которая поступает им в голову, и применять ее в своей жизни аккуратно. Доступ к информации, которой не было раньше, на мой взгляд, покажет истинное положение дел, кто есть кто. Открытые к развитию девушки, которые способны отличить гнилое яблоко от вкусного и полезного, имеющие активную жизненную позицию и желающие для себя лучшего, смогут измениться, поскольку сейчас есть все возможности это сделать. У них получится и достигнуть успеха, и быть счастливыми, и быть красивыми, и быть здоровыми, и быть подкованными в самых разных ситуациях, начиная от материнства, заканчивая профессиональными сферами. А люди, обладающие инертным мышлением, ленивые, закостенелые, упирающиеся и стоящие на своей самоумности без чужих советов и дополнительного изучения каких-то аспектов, останутся на том же уровне, когда их компетенции похожи на пятна знаний на поле невежества. Они будут и дальше со звериной уверенностью сочинять статистику из головы и как истину продвигать то, что слышали от подруги подруги. Меня читают девушки и пятидесяти лет, и пятидесяти плюс, сорокалетних очень много, которые повторяют всегда одну и ту же фразу: «Как жаль, Мила, что вас не было 5, 10, 20 лет назад, 2 года, 2 месяца назад». То есть они сожалеют, что получили эту информацию поздно. У молодых девочек есть неисчерпаемые возможности стать качественно новыми личностями уже сейчас, менять свою жизнь, менять мир вокруг и творить свою судьбу так, как они хотят, поскольку в их руках есть все инструменты, главное, не бояться ими пользоваться и не защищаться от нового. — С какого возраста нужно начинать разговаривать с девочкой о границах, достойном поведении? — Думаю, в доступном для понимания ребенком виде об этом нужно разговаривать в тот момент, когда возникает повод. Допустим, о границах можно говорить, начиная с момента, когда ребенок понимает слова и когда он начинает нарушать границы мамы, например, пытаясь войти к ней в туалет, или перебивает взрослых и так далее. Когда есть возможность заявить о своих границах и объяснить, что это и почему нужно действовать так или иначе, у ребенка естественным образом возникает понимание, что есть ограничения, их нельзя пересекать, а, значит, и у него они могут быть. И в тот момент, когда у ребенка возникает конфликт в песочнице, в детском саду кто-то обидел, ударил, обозвал, можно объяснить, какие границы есть у этой личности и как их правильно донести до собеседника. Главное, объяснить, что не обязательно собеседник тебя поймет, однако у тебя есть возможность прекратить с ним общение, уйти, что-то сказать, остановить или кого-то позвать на помощь. С самого раннего возраста нужно сделать так, чтобы границы и достойное уважительное отношение к людям стало частью жизни, чтобы потом не пришлось объяснять это все, внедряя во взрослое сформированное сознание.

— Как лучше это общение настраивать, в каком виде преподносить эту информацию? — Можно специально садиться и разговаривать или читать сказку, объясняя, почему тот или иной персонаж так поступил, почему это был нехороший поступок. Можно даже свои собственные сказки сочинить с определенными историями. Есть такая методика — сказкотерапия, очень я ее люблю и одобряю, каждая мама должна ею владеть. Ребенку нужно позволять ошибаться, пробовать идти своим путем, но все равно продолжать мягко и настойчиво внедрять мысль, что ваши материнские границы неприкосновенны, что в доме есть определенные правила поведения, их нельзя нарушать. Но все это должно происходить без давления. Например, ябедничество. Да, вы получаете какую-то информацию, но ябедничество само по себе является не очень достойным поведением. Нужно объяснять, как решать разного рода конфликты, не прибегая к этому. В формате доброжелательного диалога, сказки, игры, потому что настояниями, требованиями, указаниями, через давление это не дойдет до сердца. Это будет муштра, травмы, и ребенок рано или поздно начнет бунтовать и делать наоборот, причем произойдет это довольно скоро. В подростковом возрасте вы почувствуете результат своих усилий. С ребенком всегда нужно разговаривать уважительно, учитывать его чувства, ни в коем случае их не обесценивать, всегда стараться выслушать, а потом быть услышанным. Это, наверное, самый главный секрет. — Ваша жизнь несколько раз серьезно менялась, соответственно, менялись и вы. Восемь месяцев назад у вас родилась дочка — еще одно событие, переворачивающее мир женщины с ног на голову. Как материнство отразилось на вас и ваших взглядах? — Главное, что я поняла, став мамой, какой огромный прессинг идет на современных мам и женщин, мамами еще не ставших. Когда я приобщаюсь (а до этого приобщалась) к информации о материнстве, о воспитании, о том, какие перемены в жизни меня ждут, я в основном сталкивалась со страшилками. Например, сейчас есть модное течение: предлагается серьезно обращать внимание на все мелочи в жизни младенца, важно, как ребенок придет в мир, в каком настроении мама рожает, в какой обстановке, что ребенок слышит, что он видит первым, как быстро он попадает к маме, смотрит ли ей в глазки и так далее. Это все, безусловно, важно, однако, говоря об этом, многие авторы идут путем запугивания, утверждают, что если будет не так, то все практически потеряно. Представьте ужас мамочки, которая, как я, попала в ситуацию, когда готовилась к естественному процессу по всем правилам, а получила экстренное кесарево на раннем сроке и выхаживание. Еще ничего не случилось — ребенок живой, с ним все в порядке, он нормально себя ведет — а ты уже уверена, что плохая мать. Нас запугивают, что если не так родишь, потом всю жизнь ребенку испортишь, но это неправда. Все корректируется. И это только один пример. Тех, кто еще не стал мамой, тоже запугивают, дескать, вот когда родишь, попляшешь! Все твое счастье и свобода закончатся! Никакого секса, никакого принять душ и выспаться! Поэтому многие и вовсе отказываются от материнства, не зная, что счастье с появлением детей только начнется, другое, особенное, но счастье. Об этом мало кто говорит, все пугают и жалуются. Матери с детьми все больше раздражают окружающих. У меня есть подруга, у которой родился ребенок с синдромом Дауна. Она говорит, что это замечательные дети, нет никакой трагедии в диагнозе. Да, у них есть определенные особенности, но не кошмар и ужас. Она гораздо больше проблем получила от отношения людей, от стереотипов, предубеждениий к этому синдрому, хотя на деле все оказалось совершенно не так. Многие девушки не могут прийти в себя, не могут восстановить самооценку, обрести внутреннюю гармонию, заниматься собой, заниматься своей семьей, отношениями с мужем после того, как родят ребенка. А все потому, что идет большое давление на тему того, хорошая ли ты мать, все ли правильно делаешь. При этом существуют диаметрально противоположные точки зрения, постоянно сбивающие с толку, а груз ответственности, лежащий на матери за здоровье и благополучие ребенка, не дает расслабиться. Поэтому я поняла, что женщинам нужна помощь в том, чтобы расслабить голову, перестать перед всеми оправдываться, не стремится быть идеальной, безупречной матерью, ведь этого все равно не достичь. А людям, работающим с матерями, нужно быть бережнее к их психике и объяснять, какие есть альтернативы, если не получилось сделать так, как они учат, если не все вышло великолепно, и перестать настаивать на экстремистских убеждениях.

— Ваши подписчики периодически пытаются «поймать» вас на противоречиях, дескать, раньше вы говорили так, а теперь иначе. Есть ли какие-то позиции, по которым ваше мнение действительно изменилось? — Не все нестыковки, о которых говорят мои подписчицы, имеют место, поскольку кто-то меня неправильно понял, кто-то додумал, кто-то что-то слышал от других и вменил это мнение мне, кто-то поверхностно понял. Но после рождения ребенка появились позиции, которые я действительно изменила. Прежде всего, я перестала быть такой категоричной. Еще не во всем, не получается быстро перестроиться, но я стараюсь. Я стараюсь давать возможность людям не поступать, не думать так, как думаю я, допускаю варианты, грубо говоря. Также я стараюсь быть толерантнее к альтернативам и исключить запугивание, которое тоже, признаюсь, имело место, поскольку я училась у людей, практикующих это. Я избавилась от экстремизма в определенных вопросах, например, в вопросе зависимости от мужа. Я была под влиянием определенных авторов, заявлявших, что это естественное положение вещей и очень правильно и гармонично для женщины быть в полной зависимости от мужа, что просто нужно выбрать хорошего мужа и тогда у тебя все будет замечательно. Однако реалии современной жизни, если быть объективной, должны учитываться. Нужно учитывать то, что нас не учили быть достойными людьми — ни мальчиков ни девочек, не объясняли, что это такое. Многие из нас, влюбившись, теряют критическое мышление, способность оценивать объективно своего избранника. Многие умеют вводить в заблуждение, и есть определенная доля случайности в том, с каким человеком сведет тебя судьба. Может случиться так, что девушка связалась с тираном, который хорошо притворялся, или не знала, что такое достойный человек, и попала в зависимость от недостойного мужчины. В любом случае было бы неплохо, если бы женщина имела понимание о своем призвании, реализовывалась в какой-то сфере, творила и могла бы о себе позаботиться, если будет такая необходимость. Не лишала бы возможности заботиться и защищать ее мужа, но на всякий случай имела бы определенные навыки и личностное развитие, свой собственный уровень самосознания, который позволит ей позаботиться о себе в случае чего. Вот это действительно изменилось. Также я начинаю отходить от категоричной позиции в отношении платьев. Я даже одно время думала купить джинсы, но не нашла такие, которые бы мне понравились, поэтому у меня все еще нет ни одной пары джинсов в гардеробе. Я понимаю, что девушка, полностью осознавшая свою женственность, уверенная в себе, с высокой самооценкой, вполне может позволить себе надеть то, что ей нравится, и чувствовать себя великолепно. Главное, на мой взгляд, чтобы девушки, которым лень наряжаться и которые прячутся от мира за серыми кофтами, штанами и кедами, не оправдывали свою позицию тем, что Мила сказала: можно быть женственной и сексуальной и в джинсах, поэтому я не вылезу из них никогда. И это главные мои убеждения, в которых я в данный момент подвинулась. Все остальное, что мне приписывают, например, поиск каких-то богатых мужчин, раскручивание их на подарки и так далее, это неправильные выводы, сделанные поспешно на основании нескольких статей и чьих-то слов. — Как считаете, в чем ваш секрет успеха? Почему вам доверяет столько женщин? — Мне доверяет столько женщин, потому что, во-первых, я одна из них, я не строю из себя идеальную, не стараюсь быть на голову выше них. Я рассказываю о своих неудачах, о том, как глупо вела себя в прошлом, о том, как не любила себя, как пыталась командовать мужем, как чуть не угробила свою семью собственными руками. Я рассказываю это, поскольку понимаю, что очень многие сейчас боятся осуждения, что какая-то «идеальная» девушка скажет, что ты плохая, а я хорошая и заставит чувствовать себя ниже. Разговаривая с девушками на одном языке, я показываю, что и я была такой же, как ты, но у меня получилось, если хочешь так же, то иди, вот моя дорога, которую я протоптала тебе сквозь терновый куст. И она может пойти, а может и не пойти. Люди понимают, что я тоже изорванная шипами этой жизни, и это вызывает доверие.. Во-вторых, думаю, дело и в способе изложения, поскольку мне действительно удается объяснять понятно, не скучно, и в определенном чувстве юмора, которое любят мои подписчицы, за которое они выбирают именно меня. Когда-то я была практически одна в Инстаграме, кто писал такие советы, статьи. Сейчас выбор огромный, есть замечательные люди, которые пишут, читают лекции, чему-то обучают. И то, чем я выделяюсь, то, чем я удерживаю внимание к своим словам, идеям, это как раз манера объяснять, мое чувство юмора и моя вот такая близость к народу. — Каким вы видите развитие своего курса и не считаете ли, что тема женского достоинства уже исчерпана, осталось закреплять результаты? — Мой курс на самом деле по-прежнему остается очень востребованным. Даже когда я не напоминаю о нем своим новым подписчицам, он продает себя сам. Постоянно прибавляется количество участниц на следующий курс, поскольку прошедшие его девушки рассказывают своим подругам, сестрам, мамам, коллегам о том, насколько важно эту информацию знать. На данный момент я вижу развитие курса в том, чтобы перевести его на английский язык, начать преподносить его в каких-то других источниках информации, другим людям, которые не сидят в Инстаграме. И уже сейчас у меня появляются новые вебинары и лекции. Недавно я анонсировала интенсив о любви, который называется «Куда ушла любовь и как ее вернуть?». В нем представлены совершенно новые техники и инструменты, новые методики, которые я разработала для того, чтобы привести в порядок чувства, понять, как «работает» любовь, как справляться с проблемами, возникающими, когда «помидоры вянут», возникает ревность, конфликты, «ребенок родился, муж разлюбил», как любить на расстоянии, что делать с охлаждением чувств, как все вернуть, что такое настоящая любовь и так далее. Таких интенсивов будет несколько, я уже наметила ряд актуальных тем, в том числе о мамах-плюс, о девушках, строящих карьеру, о бизнес-леди— плюс. В общем, существует много тем, которые еще не раскрыты, но которые я не могу включить в существующий курс, поскольку тогда он треснет по швам. Потому что всякий раз, когда я бралась его дополнять, каждая лекция удваивалась по времени, появлялось еще пять лекций на курсе, я разделяла его на 2 ступени. Все, что физически в него не влезало, я начала подавать как отдельные, точечные, важные для моей аудитории темы. Соответственно, девушки, которые уже прошли обе ступени моего курса, прочитали мою книгу, могут двигаться дальше. Это, грубо говоря, как после общего образования поступить на какой-то факультет вуза: факультет мамы-плюс, бизнес-леди-плюс, факультет понимания любви и построения любовных отношений в семье.

Беседовала Елена Ромашова