В СМИ появились фото содержимого «жирового монстра» из канализации Лондона

Британское издание Channel 4 обнародовало снимки содержимого огромного жирового сгустка, найденного в лондонской канализации. В нем обнаружились средства контрацепции, салфетки, ватные палочки, пластиковые бутылки и стаканы.

Фотографии решили показать общественности перед выходом документального фильма «Вскрытие жироберга: секреты канализации» (Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers).

Гора спрессованного жира, масла и предметов ежедневного пользования, которые люди выбрасывают в унитаз, была обнаружена в сточных трубах Лондона в сентябре 2017 года. Ее вес составил 130 тонн, а протяженность — 250 метров.

На то, чтобы ликвидировать этот сгусток, ушло более двух месяцев.

Люди, имеющие определенную модификацию структуры FGF21 («ген сладкоежек») меньше подвержены ожирению даже при переедании, выяснили генетики. Человек без «гена сладкоежки» быстрее увеличивается в объеме, при постоянном употреблении продуктов с большим количеством сахара.