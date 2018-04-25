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Инсайдер: Канье Уэст не ладит со своей тещей Крис Дженнер
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Инсайдер: Канье Уэст не ладит со своей тещей Крис Дженнер 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Ким Кардашьян, Канье Уэст, Крис Дженнер
Кажется, 40-летний Канье Уэст сейчас переживает личный кризис. Как сообщили инсайдеры, рэпер перестал общаться с несколькими людьми из своего окружения, включая менеджеров, адвокатов и близких друзей. Более того, в последнее время у него неоднократно возникали конфликты с его тещей Крис Дженнер.
У них было несколько взрывных ссор. Крис видит, что он ведет себя довольно странно и непредсказуемо. Она пытается быть хорошей тещей, но у них с Канье очень много проблем. Все очень сильно за него беспокоятся,
— сказал источник.
Канье Уэст и Крис Дженнер
По словам инсайдеров, родных Уэста заботит то, как он ведет себя в социальных сетях. Вернувшись не так давно в Twitter, он стал делать довольно странные публикации, а одна из последних его записей и вовсе выглядела весьма неоднозначно. Рэпер предположил, что ему нужно «избавиться от всего». И хотя его 37-летняя супруга Ким Кардашьян и пыталась как-то сгладить ситуацию и перевести все в шутку, на деле все оказалось далеко не так весело.
Ким пытается контролировать его и происходящее, но Канье нельзя контролировать. Канье искренне считает, что он Бог и гений и что он все может сделать сам. Он очень любит Ким, но не считает ее гениальной,
— говорят инсайдеры.
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Причина такого поведения Уэста, по словам близких к звезде источников, кроется в изматывающей его работе.
Он почти не спит и работает в любое время дня и ночи. Он действительно изматывает окружающих, и с этим очень тяжело справиться. В этом весь Канье, и он всегда был таким,
— говорят они.
Такая аргументация, конечно, совсем не устраивает родных рэпера. В конце 2016 года он был госпитализирован после нервного срыва, и повторения этой истории, конечно, не хочет никто.
Дома сейчас довольно неспокойная обстановка. Все сильно переживают. Но я думаю, что все наладится. Канье нужно взять отпуск. Это то, что ему сейчас действительно необходимо,
— заключила Кардашьян.
Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми
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