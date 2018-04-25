Спорт без тренажеров

Если вы не готовы потратить половину выходного дня на поход в спортзал, включайте физическую активность в привычный режим дня.

Гуляете парке с собакой? Не стойте на дорожке, пока собака бегает и прыгает вокруг вас, возьмите питомца на поводок и пройдитесь на хорошей скорости, а потом как следует поиграйте. Прогулка с собакой — 112 ккал за 30 мин. Активные игры на улице — 141 ккал за 20 мин. Купание собаки — 57 ккал за 20 мин.

Наводите порядок дома или на даче? Подходите к уборке как к кардио-тренировке в спортзале: двигайтесь на хорошей скорости и старайтесь не останавливаться в течение 40–50 минут, чтобы частота пульса не уменьшалась. Посадка деревьев или уборка листьев — 136 ккал за 30 мин. Мытье окон — 95 ккал за 30 минут.

Отправляетесь за покупками? Выбирайте на парковке самые дальние места, чтобы вам пришлось пройтись до входа в магазин. Когда ведете машину, держите спину прямо — так вы тренируете мышцы пресса и спины. Когда несете покупки, старайтесь равномерно распределять нагрузку на левую и правую руки. Поход по магазинам и разгрузка покупок дома — 52 ккал за 30 мин.

Идете на прогулку с детьми? Захватите прыгалки, фрисби, велосипеды. Когда качаете малышей на качелях, меняйте руки, чтобы дать равномерную нагрузку на трицепсыКачание ребенка на качелях — 43 ккал за 15 мин. Игра во фрисби — 102 ккал за 30 мин. Прыжки со скакалкой — 102 ккал за 20 мин.

30 тыс. Ккал за год Чтобы потратить такое количество калорий, можно 10 раз пробежать марафон, а можно каждый день по 3 часа проводить на ногах, подсчитали медики из Лондонского университета. За год сможете избавиться от 4–5 лишних килограммов, не меняя привычного питания. Как найти эти 3 часа каждый день? Ходите пешком по лестницам; стойте, когда разговариваете по телефону; в офисе пройдитесь по коридору; чаще подходите к коллегам, вместо того чтобы писать электронные письма или звонить.