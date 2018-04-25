Особенности выращивания ежевики на Северо-Западе

Когда мне исполнилось 50 лет, моя жизнь изменилась навсегда. Не потому, что я стал пенсионером, я ведь продолжал работать врачом и сейчас работаю, а потому, что я возле дома посадил большой сад, в котором провожу время вместе с внуками.

Особенности выращивания ежевики на Северо-Западе

Вначале их было двое, а теперь уже пятеро внуков и внучек. И жизнь моя потекла вспять. Многие переживают, что не могут заставить часы пойти вспять, чтобы убрать печаль от приближающейся старости, не понимая, что часы, идущие вспять, убирают не только печали, но и радости жизни. Мои часы идут только вперед с ускорением. Я стал вставать раньше, работать больше, общаться с внуками и детьми чаще, реализовывать свои планы легче. Через 15 лет увлечения своим садом я смог написать и издать книгу о нем, смог уйти из государственной больницы и открыть свой частный врачебный кабинет, где я получаю удовлетворение от результатов своей работы. Я как бы со стороны наблюдаю за тем, как становлюсь моложе, морщины вокруг моих глаз сгладились, мои руки и ноги стали мускулистей, я без одышки взбегаю на шестой этаж, когда поступает вызов к больному ребенку, и после этого хватает сил и желания взять фотоаппарат и пойти в сад, искать интересные ракурсы, делать выставочные фотоснимки цветов в лучах заходящего солнца. Через год мне исполнится 70 лет, я работаю с утра врачом и до позднего вечера — садоводом.

Мой врачебный офис

«Дедушка! А правда, что ты такой молодой, потому что весь год ешь свежую ежевику из нашего сада? А я ем только малину, она вкусней. Возьми меня в сад, я наберу ведерко ежевики и заморожу для себя на весь год», — попросила меня внучка-семиклассница. Наша красавица. Первой лесной ягодой, которую я попытался вырастить в своем саду, была ежевика.

Крупноплодная ежевика

40 лет назад я взял землю под сад, болотистое глинистое место. Понимая, что почву под капризные культуры мне придется создавать несколько лет, я начал не с них, а с дикоросов, поэтому в ближайших перелесках накопал корней дикой ежевики и посадил по границе с соседом вместо забора.

Неудача с лесной ежевикой

Через двадцать лет неудачных попыток вырастить груши, вишни, розы и даже поздние сорта яблонь на холодной земле я забросил этот дачный участок и создал новый сад на песке, на южном склоне у озера, который меня до сих пор очень радует. Недавно с внуком мы посетили старый заброшенный, никому не понадобившийся участок земли — накопать отводков лещины. Прошло 40 лет. Дачный домик стоит с выбитыми окнами, рядом выросла ель высотой в трехэтажный дом, вместо роз — заросли одичавшего непролазного шиповника. Сохранились только несколько кустов крыжовника — первого, финского, иммунного к болезням. Огромная старая яблоня сорта 'Краса Свердловска', вся увешанная вкусными красивыми яблоками, и вместо грядок с клубникой — непролазная стена дикой ежевики, которая заплела весь участок в 6 соток, вытеснив и уничтожив все культуры и даже лещину.

Росяника в природе

Сейчас я знаю, что вьющуюся ежевику с ползучими или стелющимися побегами у нас называют росяникой. Стебли у нее длинные, густо покрытые шипами. В природе росяника образует непроходимые заросли от гор Кавказа до Вологды. Мне она не понравилась. Так как она у меня взята с одного лесного участка, где рос один вегетативный клон, ей в моем саду не хватало перекрестного опыления, поэтому она обильно цвела, а вот урожай давала в виде единичных ягодок.

Почему я полюбил пряморослые сорта

Если вы захотите у себя иметь росянику, приобретайте несколько сортов. Сейчас есть бесшипые формы, появились и ремонтантные формы и гибриды с красными, черными, пурпурными и даже желтыми ягодами. Есть сорта с ягодами крупных размеров и даже сладкие. Я их видел у соседей. К себе в сад не переносил, так как предпочитал малину и малино–ежевичные гибриды. А ежевику полюбил в основном новых пряморослых видов, с огромными (до 4 метров) стеблями.

Высокорослая ежевика

В новом саду я первым делом посадил самые неприхотливые сорта черной ягоды. Это малино-ежевичный гибрид 'Кумберленд' и сорт ежевики 'Агавам'. Через три года 'Агавам' занял площадь раза в три большую, чем 'Кумберленд', а урожай дал в раз десять больший. Сколько бы сладкой малины у нас ни вызревало, и дети, и мы в начале лета всегда подходили и лакомились черной сладкой ягодой 'Кумберленд'. На заморозку ее никогда не оставалось. А вот 'Агавам' ели с куста понемногу и в охотку, когда организм просил новых витаминов. Но в основном собирали на зиму. За то время, что можно набрать литровую банку малины, дети, соревнуясь, набирали пятилитровое ведерко крупных черных ягод с немыслимо огромных тяжелых кистей.

Крупная ягода

Эта ягода незаменима зимой, когда ее аромат, необычный привкус, темный красящий пигмент — антиоксидант — и целый комплекс редких витаминов и микроэлементов может украсить любое блюдо, любой сок и любые ягодные заготовки. Кроме сорта 'Агавам', который у меня никогда не подмерзал, зимуя без укрытия, я пробовал выращивать сорт 'Дарроу', более мощный и урожайный с ягодами не такими пресными, как 'Агавам'. Но он требует укрытия. Есть еще более сладкий и урожайный сорт 'Уфимская местная'. Вообще-то, считается, что в средней полосе России легко можно выращивать ежевику двух близких видов: ежевику сизую (Rubus caesius) — по-украински «ожину» — и ежевику кустистую (Rubus fruticosus), которую обычно называют куманикой. Хотя сейчас с появлением межвидовых гибридов все перемешалось.

Почему современная ежевика растет только на шпалере

Нам нравится ежевика на шпалере в период цветения. Сплошная стена крупных белых запашистых цветов, вокруг которых вьются сотни пчел и шмелей. Дети любят их фотографировать.

Цветет ежевика

Без хороших опор ее вообще нельзя выращивать. И надо очень строго соблюдать подвязку, ведь нагрузка урожаем у нее в разы больше, чем у малины — чуть зазевались, и толстые ветви обламываются с недозревшими кистями. Жалко.

Агротехника малины и ежевики одинакова, если использовать много органики

Мы высаживаем саженцы ежевики только весной, как только оттает почва. Все, что я писал об агротехнике малины, подходит для ежевики: органическая мульча, компост, но в большем объёме. Она, естественно, дает больше вегетативной массы и поэтому требует не только органических подкормок, но и больше воды. Будет вода — будет и урожай, хотя в целом она менее капризна к агротехнике, чем малина. У многих растет, как сорняк. Лишь бы света было много и застоя воды не было, да крапива весной ее не заглушала. Я люблю высаживать ежевику кустами на шпалере, куст от куста на расстоянии 2-3 метра. Через год оставляю на кусте не более 3-4 сильных побегов, ежегодно обновляемых и формируемых, и они густо осваивают все эти 3 метра шпалеры. Все, как у малины. Весной оставляют расти сильные нулевые побеги, а осенью двухлетние отплодоносившие побеги вырезаю.

Заросли ежевики в саду

Основные секреты выращивания ежевики

Все, да не все. Ежевика, как виноград, дает за лето многочисленные пасынки. Это делает куст непролазным и колючим в ущерб урожаю. Поэтому с ней надо, в отличие от малины, много работать. Как только нулевой побег отрастёт на два метра и будет подвязан к шпалере, верхушка срезается. До осени вырастает 6-10 боковых веток, которые на следующий год дадут по 3-5 кистей каждая. И здесь второй секрет: или осенью, или после зимовки весной надо каждую боковую веточку обрезать на 3-5 почек, чтобы получить поменьше кистей, но с более крупными ягодами. Я на зиму ежевику наклоняю и укрываю. В отличие от роз и винограда, она не выпревает. Поэтому с ней проще, ветки можно присыпать чем угодно: землей, листвой, еловым лапником. Главное, чтобы ветки были присыпаны снегом и не попали под 30-градусные морозы.

Размножение ежевики

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Все способы возможны и хороши, но для разных сортов стоит выбирать свои. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, а кустовую — делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием. Иногда можно просто наклонить побег и присыпать землей, как смородину, если куст делить жалко. Особо ценные сорта лучше размножить черенками.

Почему на юге ежевика болеет, а у меня — нет На юге, при промышленном производстве с использованием минеральных удобрений, ежевика дает очень большие урожаи и выносит из почвы много микроэлементов. Поэтому там описывается много болезней за счет недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники. Так же, как и малина, ежевика в промышленных садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза (или белой пятнистости), от дидимеллы (или пурпуровой пятнистости), ботритиса или серой гнили.

Ежевика у меня не болеет

А меня в саду при достатке органических удобрений, ежегодном мульчировании полуперепревшей подстилкой от животных и частых опрыскиваниях АКЧ я серьезных вспышек болезней и вредителей не встречал и никогда пестицидами свои посадки не обрабатывал.

Революция в селекции ежевики последних лет Итак, более 40 лет в моих садах росла ежевика нескольких неприхотливых сортов, которая позволяла полностью обеспечить семью ягодами для разнообразия питания на всю зиму. Сил и времени ей увлечься, как например, сортоиспытанием смородины, у меня не было. Оказалось, что зря. За последние годы в селекции этой ягоды произошла революция. В Европе, в Южной Америке и в Новой Зеландии крупные фирмы стали ее выращивать на гигантских площадях и, как следствие, вкладывать огромные деньги в науку.

Новинка селекции

Я случайно познакомился с новинками этой ягоды, которые появились у увлеченных садоводов, например, в Воронеже, и был в восторге. Все, что я знал и написал выше, уже не интересно. Новые гибриды, где намешаны гены и малины, и разных типов ежевики и других близких растений, превратили ее в шедевр селекции Она стала не только крупная и урожайная, но и необыкновенно вкусная. Поэтому советую знатокам поискать Новую Ежевику и испытать ее в своих садах.

Поговорим подробнее о сортах.

Многие выращивают 'Кумберленд', самый зимостойкий сорт ежевикообразной (чёрной) малины. Это всё-таки малина, а не ежевика. Она не засоряет сад, т.к. не даёт поросли. Куст с толстыми побегами, изогнутыми аркообразно и сильно шиповатыми с густым восковым налётом. Ее ни с чем не спутаешь. А вот 'Бойсенберри', 'Логанберри' и 'Тайберри' — современные малиново-ежевичные гибриды с ранним сроком созревания. Ягода 5-6 граммов с конфетным ароматом. Их можно относить к ежевике. В продаже все чаще встречаются сорта прямостоячей неукрывной ежевики. Побеги прямостоячие, шиповатые, созревание ягод раннее. Например, 'Теодор Реймер' или более новые 'Эбони' и 'Чероки' уже не колючие и с крупными ягодами, но менее зимостойкие.

Польский гибрид

Если повезет, следует приобрести польские новинки. 'Газда' ('Gazda'), 'Рушай' ('Ruczai'), 'Полар' ('Polar'), 'Оркан' ('Orcan') дают ягоду, отличающуюся очень хорошим вкусом и урожайностью. Кусты сильнорослые, созревание — с начала августа до конца сентября. Сорта морозоустойчивы, не повреждается болезнями. Это уже супер-ежевика, отлично растет у нас на широте Воронежа, а при легком укрытии вызревает и севернее Москвы.

Очень крупная новинка

Если вы освоите польские сорта, попытайтесь вырастить сорта английской селекции. 'Лох Тей' ('Loch Tay') получен на основе сложного гибрида ежевики, логановой ягоды и малины. Куст полустелющейся, компактный, бесшипный. Ягоды крупные, красивые плотные глянцевые, собраны в крупные многоягодные кисти. Вкус сладкий, великолепный с сильным ароматом. И близко не похож на старинный 'Агавам'. Созревает рано в июле. Еще интереснее 'Карака Блэк' (Karaka Black') — новый крупноплодный сорт из Новой Зеландии, является сложным гибридом различных видов ежевик и малиново-ежевичных гибридов… Сорт с очень крупной (средний вес 10 г) ягодой чёрного цвета сладкого вкуса и сильного аромата, способным к длительному хранению, лучший в заморозке. Урожайность рекордная — более 15 т/га.

Английская селекция

Интересен еще 'Блек Бутте' — Новый канадский сорт, дающий самую крупную ягоду. Длина достигает 51 мм, вес 15 г, ягоды чёрные, отличного вкуса. Кусты хоть и колючи, но шипы на побегах мелкие. Плодоносит с начала июля. Есть много новых американских сортов, но они в нашей зоне не вызревают.

Рецепт варенья из ежевики, райки и мангольда в соке красной смородины

Поспел урожай целебных ягод ежевики в нашем райском саду. Младшие внуки с удовольствием собрали ведерко, а школьники стали искать в интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из ежевики. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три варианта нам понравившихся и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов этот рецепт.

Понадобится:

1 кг ежевики

1 кг сахара

200 г черешков красного мангольда

200 г красной райки

200 г листьев малины и черной смородины

200 мл сока красной смородины.

Приготовление:

Выставляю режим обжаривания овощей, варю сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины.

С черешков мангольда снимаю кожицу и нарезаю, райские яблочки режу на четвертинки и все высыпаю в сироп. Снимаю пену после закипания, кладу листья в марлевом мешочке и закрываю герметично крышкой. Через 5 минут выключаю мультиварку. Час варенье томится под крышкой, давление падает постепенно. Разливаю в 200-миллилитровые баночки, удалив листья, и завинчиваю крышки.

Зимой варенье волшебно. В темно-синем желе плавают красные прозрачные кусочки мангольда и райки, и сильнейший запах листа малины, смородины и ежевики наполняет комнату в зимний вечер. Сочетание вкуса мангольда, райки и ежевики превзошло все ожидания.