Вредные советы: Супрун рассказала украинцам, как чистить зубы

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Когда пойдете чистить зубы перед сном — почитайте эти простые и полезные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье ваших зубов и хорошую улыбку», — написала она.

В своих рекомендациях Супрун рассказала о технике чистки зубов, правильной щетке, зубной пасте и режиме гигиены.

В последнее время Ульяна Супрун все чаще выступает с «инновационными» заявлениями в области медицины. Накануне политик усомнилась в эффективности физиотерапии, которую зачастую проводят людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, Супрун заявила, что флюорография является не эффективной.