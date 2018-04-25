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Вредные советы: Супрун рассказала украинцам, как чистить зубы
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Вредные советы: Супрун рассказала украинцам, как чистить зубы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Когда пойдете чистить зубы перед сном — почитайте эти простые и полезные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье ваших зубов и хорошую улыбку», — написала она.
В своих рекомендациях Супрун рассказала о технике чистки зубов, правильной щетке, зубной пасте и режиме гигиены.
В последнее время Ульяна Супрун все чаще выступает с «инновационными» заявлениями в области медицины. Накануне политик усомнилась в эффективности физиотерапии, которую зачастую проводят людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, Супрун заявила, что флюорография является не эффективной.
В Минздраве также посоветовали врачам обучаться на примере сериалов «Клиника» и «Доктор Хаус».
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