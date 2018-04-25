Почему стартапы терпят неудачи: 8 причин

Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». В течение последних лет стартапы получили невероятный приток капитала. Предпринимателям все проще получить доступ к финансированию. Тем не менее зачастую они сталкиваются с проблемами, которые не решаются только наличием денег. Новая программа Oceans направлена на то, чтобы помочь стартапам и предпринимателям избежать распространенных ошибок. В интервью изданию Business Insider основатели Oceans Джош Ран и Стивен Розенблатт рассказали об основных ошибках, которые чаще всего совершают предприниматели.

Они стремятся к высоким показателям, а не к построению реального бизнеса"Это скользкая дорожка", — говорит Джош Ран. Он отмечает, что большинство основателей стартапов, с которыми ему приходится общаться, сосредоточены на том, чтобы решить проблемы финансирования, а не на том, чтобы исправить недостатки, которые есть в их компаниях.

Они пытаются делать все и сразуНесомненно, если вы являетесь основателем компании, то приходится совмещать сразу несколько ролей, тратить много сил и времени. Однако Ран отмечает, что любой предприниматель должен рассчитывать свои силы. Дело в том, что зачастую такой руководитель будет выполнять каждую из взятых на себя задач довольно посредственно, в то время как он мог бы сосредоточиться на чем-то одном и выполнить это гораздо более эффективно. Они нанимают не тех людейРан отмечает, что предприниматели должны полностью понимать, насколько важно нанимать правильных людей на каждую из должностей. Ран занимал одну из ведущих должностей в Facebook и за это время нанимал сотни людей на разные должности. Он считает, что если нанять неподходящего человека, то это может негативно сказаться на всей компании и на продукте, который она выпускает. При этом, отмечает он, лучшие специалисты могут заставить посредственный продукт выглядеть идеально. Они — самые умные в своей компании"Когда я пришел в Facebook, правило номер один было такое: всегда нанимать кого-то, кто мог бы однажды заменить тебя, — говорит Ран. — К моменту, когда я нанял 100 человек, меня вполне можно было бы заменить". Конечно, такой подход может вызвать ощущение небезопасности у предпринимателей, однако Ран говорит, что это доказанный способ сделать так, чтобы компания добилась успеха. Они слишком нетерпеливыНетерпеливые предприниматели стремятся к быстрым результатам, что может стать причиной слишком поспешных решений. Однако Ран говорит о том, что важно сделать шаг назад и переоценить ситуацию. Многие предприниматели стремятся к быстрым результатам или пытаются слишком быстро решить проблемы. Но важно сохранять терпение, чтобы не разрушить то, что уже было достигнуто. Они не признают наличие проблемы"Если вы не можете признать, что у вас есть проблема, то что-то идет совсем не так, — отмечает бывший президент Foursquare Стивен Розенблатт. -Нужно быть честным и готовым признать, если что-то не так. У всех есть проблемы, и у каждого стартапа, с которым я работал, были проблемы, но важно уметь признавать, когда что-то не работает так, как хотелось бы". Нет прозрачности в работе с сотрудниками"Чем более прозрачна ваша работа, тем лучше, — говорит Розенблатт. -Если я работаю на предпринимателя, который не отличается прозрачностью, то первое, о чем я подумаю, будет: «О чем он мне не рассказывает?». Вы должны уметь отвечать на все вопросы". Они боятся просить о помощи"Большинство предпринимателей боятся, ", — говорит Ран. По его мнению, предприниматели получили финансирование, убедив инвесторов в том, что у них крутой продукт и команда. Поэтому им очень сложно заявить инвесторам, что им необходима помощь. Ран подчеркивает, что предпринимателям необходимо быть как можно более честными со своими инвесторами, особенно если кто-то из них обладает опытом и знаниями, которые могут быть полезными.