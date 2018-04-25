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Самую красивую невесту выбрали в Нижнем Новгороде
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Самую красивую невесту выбрали в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото предоставлено пресс-службой молодежного парламента при ЗС НОСамую красивую невесту выбрали в Нижнем Новгороде22 апреля в «The Top Club» состоялся финал конкурса красоты для невест «Мисс fiancée 2018». Мероприятие проводится при поддержке Молодежного парламента при Законодательном Собрании и благотворительного фонда «Нижегородский».
Конкурс красоты среди невест «Мисс fiancée» проходит уже второй год. Заявки на участие подали более 70 невест, в финал прошли 13 девушек. Единственным условием конкурса было наличие приглашения на свадебную церемонию в ЗАГС.
Темой конкурса в этом году стала «Трансформация». «Конкурс проходит второй год подряд. Команда проекта ощущает большую ответственность и старается сделать его с каждым разом лучше, интереснее и ярче. Сплочённый коллектив хореографов, режиссёров, постановщиков и визажистов, фотографов, костюмеров и стилистов вместе трудились все это время. Мы поставили себе цель — раскрыть весь творческий потенциал участниц и показать им, какими они могут быть на самом деле», — сказал руководитель конкурса, член Общественной молодежной комиссии при Молодежном парламенте Артур Чичикин.
Члены жюри оценивали участниц по следующим критериям: артистизм, красота, харизматичность и творческий потенциал. Невесты продемонстрируют свои способности в танце, творческом номере и дефиле.
Победительницей конкурса стала Анна Васильева. Она получила титул «Мисс fiancée 2018» и свадебное путешествие в Испанию. Вице-мисс стала Ирина Сулимова, которая стала обладательницей сертификата на покупку свадебного платья.
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