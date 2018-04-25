Самую красивую невесту выбрали в Нижнем Новгороде

фото предоставлено пресс-службой молодежного парламента при ЗС НОСамую красивую невесту выбрали в Нижнем Новгороде22 апреля в «The Top Club» состоялся финал конкурса красоты для невест «Мисс fiancée 2018». Мероприятие проводится при поддержке Молодежного парламента при Законодательном Собрании и благотворительного фонда «Нижегородский».

Конкурс красоты среди невест «Мисс fiancée» проходит уже второй год. Заявки на участие подали более 70 невест, в финал прошли 13 девушек. Единственным условием конкурса было наличие приглашения на свадебную церемонию в ЗАГС.

Темой конкурса в этом году стала «Трансформация». «Конкурс проходит второй год подряд. Команда проекта ощущает большую ответственность и старается сделать его с каждым разом лучше, интереснее и ярче. Сплочённый коллектив хореографов, режиссёров, постановщиков и визажистов, фотографов, костюмеров и стилистов вместе трудились все это время. Мы поставили себе цель — раскрыть весь творческий потенциал участниц и показать им, какими они могут быть на самом деле», — сказал руководитель конкурса, член Общественной молодежной комиссии при Молодежном парламенте Артур Чичикин.

Члены жюри оценивали участниц по следующим критериям: артистизм, красота, харизматичность и творческий потенциал. Невесты продемонстрируют свои способности в танце, творческом номере и дефиле.