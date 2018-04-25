От Сан-Франциско до Москвы: любимые направления для путешествий у знаменитостей

Для Вайноны Райдер лучший город на земле — родной Сан-Франциско. Семья актрисы жила там несколько лет, но потом переехала. На свой первый серьезный гонорар Вайнона купила дом в городе детства и теперь чувствует себя там абсолютно счастливой. В интервью она часто восхищается мостом «Золотые ворота», океаном и национальным парком «Секвойя». Еще Вайнона очень любит Ирландию и… ирландских парней. В одном из интервью она как-то призналась: «Там я влюблялась в каждого мужчину, который со мной заговаривал, просто из-за его акцента».

Она с детства обожает литературу этой страны и восхищается группой U2. После окончания школы актриса даже поступила в Дублинский колледж Trinity, но не смогла уехать учиться из-за съемок в фильме «Смертельное влечение» и долго переживала по этому поводу. Сейчас Райдер много путешествует и, конечно, уже не раз посещала страну своей мечты.

Семья Джей Зи и Бейонсе любит Италию и все Средиземноморское побережье. Они несколько лет подряд улетали осенью на родину пиццы и путешествовали по новым городам. Свой 30-й день рождения певица отмечала все там же: вместе с супругом и друзьями они арендовали яхту Galactica Star и проплыли на ней все южное побережье Италии, останавливаясь в новых местах.

Сама яхта похожа на роскошный особняк: там есть тренажерный зал, комнаты для гостей и членов экипажа, три столовых, бассейн и даже лифт. Кроме Италии компания посетила окрестности Франции и Монако. Но красота Средиземноморского побережья не единственное, что привлекает рекордсменку «Грэмми». Джей Зи и Бейонсе увлекаются и гастрономическим туризмом. Конечно, кто устоит перед пиццей, пастой и только что выловленными морепродуктами?

Одна из самых активных путешественниц Голливуда — Анджелина Джоли. Уже 15 лет она представляет ООН и объездила с гуманитарной миссией почти половину стран мира, включая Россию, Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово, Конго, Иорданию и множество других мест. Она борется за права женщин и детей, курирует строительство школ, больниц, и ведет работу по улучшению условий жизни людей. А во время отпуска актриса любит ездить в экзотические страны.

Многие СМИ подметили, что Анджелине очень понравилось во Вьетнаме. На всех фотографиях их отпуска на ее лице сияет широчайшая улыбка, и звезда наслаждается своим отдыхом. Незадолго до этого путешествия у Джоли выдался не самый лучший период в жизни, а знакомство с восточной культурой помогло ей справиться с трудностями.

Эмили Блант — любительница пассивного отдыха, но ради своего мужа Джона Красински она готова покинуть пляж, отложить коктейли и начать путешествовать по новым местам. Больше всего ее впечатлил хиппи-городок Охай на юге Калифорнии. Актриса тогда сказала мужу: «Не знаю почему, но я чувствую, что это наш город», и полтора года спустя пара купила там дом. Теперь это одно из их любимых мест для отдыха: Эмили и Джон восхищаются озерами и выкладывают в Instagram красивые фото розовых закатов.

В Бутане звезду фильма «Девушка в поезде» больше всего покорили буддийские монастыри. Актриса провела в этой стране три недели и успела посмотреть многие достопримечательности. Еще Эмили Блант не прочь слетать на один день в Лас-Вегас, но самые любимые ее города — Флоренция и Нью-Йорк.

А вот Джонии Депп оказался в восторге от Москвы. Он дважды приезжал в столицу России на премьерные показы своих фильмов, но этого ему оказалось мало. В интервью актер признался, что давно хотел посетить нашу страну, и расстраивался, что не получал приглашения. Даже думал, что здесь его никто не ждет. На самом деле визит Джонни стал радостью для его поклонников: толпы людей собирались ежедневно около его отеля в надежде заполучить автограф или фотографию.

«Единственная проблема, которая у меня возникает, когда я приезжаю в Россию, — нехватка времени, чтобы все почувствовать и везде побывать. Потому что такая большая, серьезная история у вашей страны. И мои любимые писатели и поэты из России. И есть места, которые я очень хотел бы посмотреть в России и просто не успеваю, потому что команда тебя тащит по своим важным делам. Но я хотел бы сюда еще приехать и глубоко прочувствовать Россию, Москву и другие места России».