Ещё
«И он туда же?»: 95-летний создатель комиксов Marvel Стэн Ли попал в секс-скандал
Далее:
Читайте также:
Ещё

«И он туда же?»: 95-летний создатель комиксов Marvel Стэн Ли попал в секс-скандал 

Eva.ru 40 минут назад
Фото: Eva.ru
Знаменитого создателя популярных комиксов Marvel Стэна Ли, которого в начале февраля госпитализировали, обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление о неподобающем поведении американца сделала массажистка из Чикаго Мариа Карбалло, которая подала в суд на мужчину и его помощника Макса Андерсона.
В Голливуде не утихает секс-скандал, фигурантами которого становятся все новые персоны. Мариа Карбалло утверждает, что во время того, как она делала Стэну Ли массаж ногами, тот якобы схватил ее ступню и потер о свой половой орган. По словам женщины, инцидент имел место год назад в номере чикагского отеля. Истица требует от обвиняемого компенсации морального ущерба в размере $50 тысяч. Она указала, что два раза делала массаж клиенту и в первый раз создатель комиксов Marvel начал заниматься самоудовлетворением прямо перед ней.
Карбалло также говорит о том, что после домогательств со стороны знаменитости она забрала свою заработную плату и покинула гостиницу. Мариа указала, что деньги за неудобства ей пытался вручить и бывший помощник ответчика Макс Андерсон, но она отказалась. На вопрос о том, почему инцидент стал достоянием общественности только сейчас, массажистка ответила, что решила рассказать правду благодаря женскому движению против домогательств.
Кэй Морган, партнер Стэна Ли, категорически отверг обвинения, подчеркнув, что тот является «абсолютно безвредным» в силу возраста и информация не соответствует действительности. Пользователи соцсетей обсуждают новый скандал: «Да ладно, не может быть!» «Ой, не могу. Уже каждая хочет денег получить, не верю». «И он туда же? Или дама просто решила заработать?» «А может дедушка еще и впрямь сексуально активен? Почему нет?» «Глупости какие. Ладно бы еще из его молодости случай рассказали, но в 95 лет героем-любовником быть — это, конечно, надо проверить».
Недавно стало известно, что 80-летний актер и режиссер Морган Фримен также попал в секс-скандал. Его заподозрили в сексуальной связи со сводной внучкой, которая трагически погибла несколько лет назад.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
Блогер Мила Левчук: «Я показываю женщинам дорогу, которую сама протоптала через терновый куст» «Вы учились вместе с Бритни Спирс?: на школьном фото Альбины Джанабаевой разглядели поп-звезду «Кудри совсем не красят»: Анна Хилькевич продолжает эксперименты с образом
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему8
Как изменилась актриса Галина Польских2
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут17
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь30
Роман с преподавателем: за и против1
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение