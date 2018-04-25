«И он туда же?»: 95-летний создатель комиксов Marvel Стэн Ли попал в секс-скандал

Знаменитого создателя популярных комиксов Marvel Стэна Ли , которого в начале февраля госпитализировали, обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление о неподобающем поведении американца сделала массажистка из Чикаго Мариа Карбалло, которая подала в суд на мужчину и его помощника Макса Андерсона.

В Голливуде не утихает секс-скандал, фигурантами которого становятся все новые персоны. Мариа Карбалло утверждает, что во время того, как она делала Стэну Ли массаж ногами, тот якобы схватил ее ступню и потер о свой половой орган. По словам женщины, инцидент имел место год назад в номере чикагского отеля. Истица требует от обвиняемого компенсации морального ущерба в размере $50 тысяч. Она указала, что два раза делала массаж клиенту и в первый раз создатель комиксов Marvel начал заниматься самоудовлетворением прямо перед ней.

Карбалло также говорит о том, что после домогательств со стороны знаменитости она забрала свою заработную плату и покинула гостиницу. Мариа указала, что деньги за неудобства ей пытался вручить и бывший помощник ответчика Макс Андерсон, но она отказалась. На вопрос о том, почему инцидент стал достоянием общественности только сейчас, массажистка ответила, что решила рассказать правду благодаря женскому движению против домогательств.

Кэй Морган, партнер Стэна Ли, категорически отверг обвинения, подчеркнув, что тот является «абсолютно безвредным» в силу возраста и информация не соответствует действительности. Пользователи соцсетей обсуждают новый скандал: «Да ладно, не может быть!» «Ой, не могу. Уже каждая хочет денег получить, не верю». «И он туда же? Или дама просто решила заработать?» «А может дедушка еще и впрямь сексуально активен? Почему нет?» «Глупости какие. Ладно бы еще из его молодости случай рассказали, но в 95 лет героем-любовником быть — это, конечно, надо проверить».

Недавно стало известно, что 80-летний актер и режиссер Морган Фримен также попал в секс-скандал. Его заподозрили в сексуальной связи со сводной внучкой, которая трагически погибла несколько лет назад.

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