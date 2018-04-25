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48-летняя Рейчел Вайс показала округлившийся живот
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48-летняя Рейчел Вайс показала округлившийся живот 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
На прошлой неделе стало известно, что 50-летний Дэниел Крейг и 48-летняя Рейчел Вайс скоро станут родителями. Эту информацию супруги сами подтвердили изданию The New York Times. «Мы с Дэниелом безумно счастливы, ведь у нас скоро родится малыш. Мы с огромным нетерпением ждем встречи с ним или с ней. Это все такая загадка», — рассказала Вайс. Неудивительно, что после такой ошеломительной новости папарацци начали ходить за актрисой по пятам.
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На днях в Сети появились снимки, сделанные во время прогулки Вайс по Нью-Йорку. На фотографиях можно отчетливо разглядеть округлившийся живот будущей мамы, который она подчеркнула облегающим платьем с завышенной талией. Образ супруга Крейга дополнила босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками. Беременность к лицу актрисе: она буквально светится от счастья.
Как ранее сообщали супруги, они еще не узнавали пол малыша, который станет их первым совместным ребенком. В настоящее время Вайс воспитывает 11-летнего сына Генри от режиссера Даррена Аронофски. У Крейга, в свою очередь, есть 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лаудон. В прошлом году в СМИ ходили упорные слухи, что Крейг и Вайс скоро разведутся, но актриса их опровергла, заявив, что у них в семье все в порядке, а она с гордостью носит обручальное кольцо. Как мы видим, она не соврала.
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