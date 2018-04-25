Веселый проводник РЖД: «Сдаем детей, берем часы»

Проводник РЖД в поезде, следующем по Орловской области, выступил в роли коробейника. Зазывалу можно смело растаскивать на цитаты. Видео с веселым проводником попало в распоряжение «360».

«Для вас также звонкий колокольчик: колокольчик — не поверите — звенит! Можно позвать супруга на завтрак, супруга на ужин, детей и кота на обед, а можно и дозвенеться»… — веселый проводник в поезде РЖД предлагает сувениры, да так, что улыбается весь вагон.

«Также для вас, уважаемые пассажиры, ручки от компании РЖД! Ручки полностью сделаны из металла: пишут — и слава Богу! — продолжает озорной проводник. — Брелоки в виде подвижного состава: колесики крутятся, вагончики двигаются, жизнь налаживается!»

«Также кто желает — может приобрести детские часики. Детские часики не по-детски детские! Дети с часами показывают время — дети без часов не показывают время… Поэтому часы нужнее детей: сдаем детей — берем часы!»