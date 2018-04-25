Афганская девочка больше 10 лет притворялась мальчиком ради отца

Жительнице Афганистана Ситаре Вафадар (Sitara Wafadar) больше десяти лет приходится притворяться мальчиком по желанию родителей. Об этом сообщил новостной портал NDTV.

У 18-летней Вадафар из одной из деревень провинции Нангархар на востоке страны пять сестер и ни одного брата, поэтому родители приняли решение превратить ее в бача-пош, то есть в девочку, носящую мужскую одежду и выполняющую мужские обязанности. Девушку не заставляли убирать и готовить, однако с восьми лет она шесть дней в неделю работала вместе с отцом на кирпичном заводе, чтобы погасить долг перед его владельцем.

«Я никогда и не думаю о том, что я девушка», — призналась Вадафар журналистам. По ее словам, большая часть рабочих не знает, что она девушка, и она скрывает свой пол, чтобы ее не похитили.

Согласно традиции, с достижением брачного возраста Вадафар имеет право отказаться исполнять обязанности мальчика. Однако она не хочет делать этого, чтобы не подвергнуть такой же судьбе свою младшую 13-летнюю сестру.

Традиция бача-пош распространена в Афганистане и Пакистане. Она позволяет семье избегать социального давления, связанного с отсутствием сыновей. Многие бача-пош сталкиваются с трудностями во взрослом возрасте, так как им сложно привыкнуть к религиозным ограничениям для женщин.