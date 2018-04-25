Энрике Иглесиас показал милое фото с 4-месячными двойняшками 

Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова в конце прошлого года впервые стали родителями (#https://letidor.ru/novosti/n1-anna-kurnikova-i-enrike-iglesias-stali-roditelyami-dvoyni-18928.shtml). У звезд появилась сразу двойня — мальчик Николас и девочка Люси. С тех пор знаменитые родители, редко, но радуют поклонников фото и видео с участием малышей. Вот и на этот раз Энрике Иглесиас поделился милым фото с Николасом и Люси. Оказалось, знаменитый отец с пеленок приучает детей любить футбол. По крайней мере, они точно хотя бы какое-то время смотрят вместе с папой матчи по телевизору. Так, Энрике показал фото, на котором малыши сидят рядом с ним и наблюдают за полуфинальной игрой Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Рома». Кажется, что ребята очень заинтересованы происходящим на экране. «Лучший отец», «Как мило», «Боже, это так мило!», «Счастья вам!💕», «Это так красиво», — комментируют пользователи. Они не удержались от восхищения при виде такого домашнего и теплого снимка. Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас начали встречаться еще в 2001 году. В СМИ не раз появлялись слухи об их свадьбе, но они каждый раз упорно опровергали эту информацию. Зато теперь точно известно о пополнении в их семье. Кстати, о беременности 36-летней Анны Курниковой до рождения детей так никто и не узнал. С другой стороны, бывшая теннисистка давно перестала посещать публичные мероприятия, а значит, и скрывать грядущее пополнение было проще. Кстати, Анна и Энрике потратили около 600 тысяч долларов США ради того, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей (#https://letidor.ru/novosti/n12-anna-kurnikova-i-enrike-iglesias-potratili-600-tysyach-radi-bezopasnosti-novorozhdennyh-de-18974.shtml). Они окружили территорию дома 5-метровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный дом и обезопасили буквально каждый клочок земли, окружающий их жилище. Добавим, что сегодня Анна Курникова активно старается восстановить идеальную фигуру. В Instagram бывшая теннисистка показывает, как занимается спортом. Фото: РИА Новости Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!