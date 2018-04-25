Александр Мельман: Неделя здоровья

И кто все это смотрит? Типичный вопрос молодого или относительно молодого человека после первого телесвидания с Еленой Малышевой или Сергеем Агапкиным. Можно предположить, что смотрят все это обеспокоенные состоянием своего здоровья люди околопенсионного возраста. Потому что те, кто помоложе, полезут в Интернет, а те, кто пока не болеет, не интересуются подобными темами. Но, возможно, среди поклонников медицинского ТВ есть публика, которую затянуло само действо.

И затянуть оно действительно может. Тонна харизмы, шутки юмора, и все это бесплатно. Без снисходительных ухмылок, понятное дело, не обходится. Вы едите чипсы и пьете газировку? Вы сошли с ума и вам срочно нужно к гастроэнтерологу! Не знаете, что такое ирригатор? Вы сошли с ума и вам срочно к стоматологу! И так далее…

Но врачебный черный юмор не отменяет невероятного усердия теледокторов во время приема населения. Беспристрастность, с которой Елена Малышева и ее консилиум разбирались в ароматической шкале флатуленции (выход газов из организма через задний проход), и полный разнос идеи детокса в исполнении Сергея Агапкина со товарищи напоминали увлекательные сатирические постановки. Опыты в студии и наглядные пособия для них похожи на уроки химии в исполнении эпатажных учителей, а если прибавить к этому легкий привкус фрик-шоу, то бывают ситуации, когда люди в белых халатах уделывают популярных юмористов. И, наверное, в этом нет ничего плохого, особенно для тех, кто привык относиться даже к серьезным телепроектам как к проявлениям изощренного постмодернизма.

Медицинская тематика на прошлой теленеделе ощущалась даже в ситуациях, казалось бы, не совсем уместных. Так, одной из клиенток Александра Васильева Эвелины Хромченко оказалась врач, и в ходе разбора ее не самой образцовой личной жизни выяснилось, что за ней пытался ухаживать пациент, чему доктор была совершенно не рада. «Вы видели его голышом!» — воскликнул историк моды в попытке найти объяснение нежелания героини встречаться с человеком, чью историю болезни она хорошо знает. Хорошо хоть без анатомических деталей обошлось.