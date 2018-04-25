Как работает первый в России кризисный центр для мужчин?

В Петербурге открылся первый в России кризисный центр для мужчин, переживших насилие, «Двоеточие». Его соосновательница Диана Семенова рассказала нам о своих мотивах, планах и о том, почему в нашей стране многие по-прежнему думают, что проблемы насилия по отношению к мужчинам не существует.

Как появилась идея

Идея возникла за чашкой чая в августе 2017 года. У моей коллеги Ирины Чей, ставшей впоследствии руководителем «Двоеточия», на тот момент уже был опыт работы в кризисных центрах, а я сталкивалась с проблемой, так как вела частную психологическую практику. Мы говорили о том, что мужчине, пострадавшему от насилия, в нашей стране некуда обратиться. И подумали: почему бы не создать такое место самим? Сначала мы хотели открыть единый кризисный центр для людей обоих полов, но подумав, решили, что мужчинам будет проще попросить помощи в пространстве, созданном специально для них. В нашей патриархальной системе мужчина обязан быть сильным, а мы работаем со случаями, когда человек не смог постоять за себя — поэтому испытывает стыд и страх.

Финансирование

Мы нашли негосударственный проект, который поддерживает социально значимые инициативы, подали заявку, описали свою концепцию, и, к нашему удивлению, выиграли грант. Его координаторы помогали нам на протяжении всего запуска.

Замалчивание проблемы

Мы начали с исследования. Я написала проникновенный пост на своей странице в соцсети об известных мужчинах, подвергшихся насилию, чтобы привлечь внимание людей к проблеме, и попросила анонимно заполнить опрос. Пост вызвал резонанс, набрал около 6 000 просмотров, нам начали писать, что мы делаем важное дело. Мы не ожидали такой бурной реакции — это еще раз подтвердило, что тема очень важная и актуальная.

Результаты анкетирования нас шокировали. Большинство респондентов высказали сомнения в том, что мужчина вообще может быть подвергнут сексуальному насилию. А некоторые люди считают, что действия, которые однозначно осуждаются, если совершены по отношению к женщине, вполне допустимы в случае с мужчиной.

Мы поняли, что помимо организации работы самого центра, нам предстоит еще и заниматься просветительской деятельностью, а также вести статистику, которой сейчас в нашей стране по данной проблеме не существует, что только подкрепляет иллюзию ее отсутствия. В Великобритании, например, вопрос изучается, и там известно, что мужчины страдают от домашнего насилия почти также часто, как и женщины.

Как организована помощь

Сейчас наша работа организована таким образом: есть трое постоянных психологов и юрист, а также пул специалистов, которых мы привлекаем по мере необходимости. Все сотрудники — выходцы из Восточно-Европейского Института Психоанализа, у них есть опыт работы с пострадавшими от насилия. В будущем с расширением штата мы планируем обучение и подготовку психологов по данной проблеме перед началом консультирования.

Постоянного помещения у нас нет, мы снимаем кабинеты в разных частях города по каждому запросу индивидуально. На данный момент к нам обратились десять человек. Далеко не все доходят до личной встречи, но многим достаточно даже переписки — полученный отклик оказывает на них терапевтический эффект.

Для удобства мы организовали три пути получения помощи: очная в Петербурге, дистанционная в Skype и письменная по электронной почте. У каждого обратившегося в распоряжении пять бесплатных консультаций. Также мы оказываем юридическую поддержку, так как мужчине часто тяжело обратиться в правоохранительные органы из-за боязни насмешек.

Сейчас самое важное для нас — создать максимально безопасное пространство, где пострадавшие могут получить помощь. Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность каждому обратившемуся. Одна из задач — дать понять человеку, что он такой не один. Потому что насилие окружает нас повсюду, и каждый в той или иной степени сталкивался с ним. Мы хотим дать мужчинам возможность рассказать о том, что с ними произошло, и получить помощь квалифицированных специалистов.

Кто чаще страдает от насилия

Если говорить о группах риска, то они очень разные: от закрытых мужских коллективов (армия, спортивные училища, корабли, подлодки) до партнерского насилия. Мы думаем, что именно проблемы в семье станут самым частым поводом для обращения в наш центр.

В случае с мужчинами часто психолог — единственный человек, которому пострадавший смог рассказать о пережитой травме. Как бы банально это не звучало, но простое «проговаривание» иногда может сильно облегчить состояние. Конечно, мужчины традиционно менее доверчивы и открыты к принятию помощи, но они и более стабильны.