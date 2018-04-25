Модель Деми Роуз покорила Африку горячим фотосетом 

Фотомодель Деми Роуз прилетела на отдых в Кабо-Верде и сразу стала объектом внимания папарацци. Модель сфотографировали в бикини на одном из пляжей, сообщает Daily Mail.
Роуз облачилась в разноцветный купальник и гуляла по песку. Волосы она собрала в небольшой хвостик.
Отметим, фотомодели 23 года. Она стала популярна в 18 лет, когда опубликовала откровенные фото в Instagram. В настоящее время она заключила несколько модельных контрактов.
В свою очередь СМИ сообщают, что Деми Роуз и Ким Кардашьян идет «война» за популярность подписчиков. Роуз не раз негативно отзывалась о звездном семействе, подчеркивая, что она более известна, чем Кардашьян.
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