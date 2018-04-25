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Галина Ржаксенская поделилась опытом первого перелета с шестимесячной дочкой
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Галина Ржаксенская поделилась опытом первого перелета с шестимесячной дочкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Одна из самых известных участниц шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская стала мамой (#https://letidor.ru/novosti/n1-finalistka-shou-holostyak-galina-rzhaksenskaya-vpervye-stala-mamoy-16413.shtml) очаровательной дочки 15 октября. С тех пор звезда довольно часто делится фото и видео из жизни своей семьи в соцсетях. И вот, спустя полгода после появления малышки на свет, Галина и ее муж Евгений решились отправиться к морю и взяли дочь с собой. О том, как прошел перелет в Дубай вместе с таким маленьким ребенком, Галина рассказала поклонникам в Instagram. Оказалось, все прошло гораздо лучше, чем звезда ожидала. В результате, Галина оценила перелет на 8 баллов из 10. Звезда планировала, что будет кормить дочь грудью на взлете, но девочка отказалась от такого предложения. Зато она с радостью пила водичку и слушала, как ее смешит папа. Вскоре малышка заснула и проспала целых 2 часа в люльке, предоставленной стюардессами. Очнувшись, 6-месячная Лиза поиграла с любимым зайкой, а потом ей стало скучно. В результате, самыми тяжелыми для родителей оказались последние 1,5 часа перелета. — рассказала Галина Ржаксенская. Она добавила, что после полета решила спросить у соседей, не устали ли те от ребенка в самолете. Однако, добрые пассажиры похвалили Галину и Евгения, заметив — им приходилось терпеть и не такое. «Какие вы молодцы! А мы завтра летим! Эх, волнительно», «Хорошего вам отдыха», «Молодцы, что не боитесь лететь», — похвалили семью подписчики. Напомним, о беременности Галины Ржаксенской стало известно (#https://letidor.ru/novosti/n1-finalistka-shou-holostyak-galina-rzhaksenskaya-vpervye-stanet-mamoy-15488.shtml) в середине июня. Тогда же девушка призналась, что новость о скором пополнении стала сюрпризом как для нее, так и для мужа. Теперь же она с радостью делится со своими подписчиками рассказами об опыте материнства. В частности, девушка уже рассказывала, как прошли ее роды (#https://letidor.ru/novosti/n1-galina-rzhaksenskaya-podrobno-rasskazala-kak-proshli-ee-rody-18198.shtml) и первая неделя после появления дочери на свет (#https://letidor.ru/novosti/n2-finalistka-shou-holostyak-galina-rzhaksenskaya-rasskazala-o-pervyh-problemah-posle-rodov-17958.shtml). Галина стала популярной после участия в шоу «Холостяк» с Тимуром Батрутдиновым. Она дошла до финала, но герой передачи остановил выбор на другой девушке. Сама Галина вскоре и без участия в шоу устроила свою личную жизнь и вышла замуж за Евгения Громова. Официально свой брак пара уже зарегистрировала, а вот отметить не успела. Праздник было решено отложить на тот период, когда ребенок уже родится. Однако пока новоиспеченным родителям не до подобных торжеств. Фото: Instagram / senoritagalo Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
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