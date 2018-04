Звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг помолвлен и готовится к свадьбе

Том Уэллинг , несколько месяцев назад, можно сказать, с триумфом вернувшийся на телевидение после нескольких лет затишья (сейчас актера можно увидеть в сериале «Люцифер»), поделился с фанатами радостной новостью. Оказывается, звезда сериала «Тайны Смолвиля» обручился со своей девушкой и активно готовится к свадьбе.

Избранница 40-летнего актера на 10 лет младше — новозеландской актрисе всего 30, с Томом она встречается уже 4 года — с 2014. Помолвка состоялась еще несколько недель назад, но, поскольку Уэллинг вообще крайне редко делится со СМИ подробностями своей личной жизни, и об этом событии он предпочел умолчать.

Для звезды «Тайн Смолвиля» это будет уже второй брак — он был женат на модели Джейми Уайт . Том и Джейми сочетались браком в 2002 году и оформили развод после 11 лет супружеской жизни — в октябре 2013.

Happy Holidays! #joyeuxnoël #love

¡Hola Barcelona! 🌹🚡🇪🇸💃🏼

So grateful for my perfect beautiful little family ✨💛💫✨💛💫

Date night 💪🏼.

To my perfect fiancé— I love you to infinity and beyond. Thank you for all of your unwavering support and super-human love. I am so blessed to have you in my life ♥. @tomwelling

