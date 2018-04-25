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Звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг помолвлен и готовится к свадьбе
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Звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг помолвлен и готовится к свадьбе 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Том Уэллинг, несколько месяцев назад, можно сказать, с триумфом вернувшийся на телевидение после нескольких лет затишья (сейчас актера можно увидеть в сериале «Люцифер»), поделился с фанатами радостной новостью. Оказывается, звезда сериала «Тайны Смолвиля» обручился со своей девушкой и активно готовится к свадьбе.
Избранница 40-летнего актера на 10 лет младше — новозеландской актрисе всего 30, с Томом она встречается уже 4 года — с 2014. Помолвка состоялась еще несколько недель назад, но, поскольку Уэллинг вообще крайне редко делится со СМИ подробностями своей личной жизни, и об этом событии он предпочел умолчать.
Для звезды «Тайн Смолвиля» это будет уже второй брак — он был женат на модели Джейми Уайт. Том и Джейми сочетались браком в 2002 году и оформили развод после 11 лет супружеской жизни — в октябре 2013.
Happy Holidays! #joyeuxnoël #love
Публикация от Tom Welling (@tomwelling)
25 Дек 2017 в 11:09 PST  ¡Hola Barcelona! 🌹🚡🇪🇸💃🏼
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22 Апр 2018 в 11:14 PDT  So grateful for my perfect beautiful little family ✨💛💫✨💛💫
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5 Апр 2018 в 7:43 PDT  Date night 💪🏼.
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28 Мар 2018 в 8:41 PDT  To my perfect fiancé— I love you to infinity and beyond. Thank you for all of your unwavering support and super-human love. I am so blessed to have you in my life ♥. @tomwelling
Публикация от Jessica Rose Lee (@jessiroselee)
19 Фев 2018 в 10:02 PST  попкорнnews
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