В Нижнем Новгороде разыскивают замужних и разведенных женщин с детьми

Чтобы побороться за звание самой лучшей мамы и жены Нижнего Новгорода для начала нужно просто заполнить анкету на сайте конкурса. В ответах нужно рассказать о своей семье, работе, хобби. Участвовать могут замужние и разведенные женщины с детьми от 23 до 53 лет.

Приниматься заявки будут до 8 мая. Из претенденток организаторы выберут 15–20 конкурсанток. Им нужно будет выплатить организационный взнос — 10 тысяч рублей. В положении конкурса указано, что эти взносы потратят на подготовку участниц и организацию мероприятий, хореографа, фотографов и так далее.

Финал состоится 4 июля 2018 года. Это будет театрализованное представление с конкурсными заданиями для мам. Жюри выберет победительниц конкурса — перове место поделят «Миссис Нижний Новгород» и «Миссис Волга» (лучшая среди представительниц всего Приволжского региона).

Победительницы конкурса смогут участвовать в федеральном конкурсе «Миссис Россия-2018». Отмечается, что регистрационный взнос на участие в нем конкурсантки оплачивают сами.

Как рассказывал NN.RU, в прошлом году жена известного телеведущего обошла нижегородок на конкурсе лучших мам. А годом ранее нижегородка стала Вице-миссис мира.