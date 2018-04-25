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В Нижнем Новгороде разыскивают замужних и разведенных женщин с детьми
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В Нижнем Новгороде разыскивают замужних и разведенных женщин с детьми 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Чтобы побороться за звание самой лучшей мамы и жены Нижнего Новгорода для начала нужно просто заполнить анкету на сайте конкурса. В ответах нужно рассказать о своей семье, работе, хобби. Участвовать могут замужние и разведенные женщины с детьми от 23 до 53 лет.
Приниматься заявки будут до 8 мая. Из претенденток организаторы выберут 15–20 конкурсанток. Им нужно будет выплатить организационный взнос — 10 тысяч рублей. В положении конкурса указано, что эти взносы потратят на подготовку участниц и организацию мероприятий, хореографа, фотографов и так далее.
Финал состоится 4 июля 2018 года. Это будет театрализованное представление с конкурсными заданиями для мам. Жюри выберет победительниц конкурса — перове место поделят «Миссис Нижний Новгород» и «Миссис Волга» (лучшая среди представительниц всего Приволжского региона).
Победительницы конкурса смогут участвовать в федеральном конкурсе «Миссис Россия-2018». Отмечается, что регистрационный взнос на участие в нем конкурсантки оплачивают сами.
Как рассказывал NN.RU, в прошлом году жена известного телеведущего обошла нижегородок на конкурсе лучших мам. А годом ранее нижегородка стала Вице-миссис мира.
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