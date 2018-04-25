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Сибирячку признали самой очаровательной на всероссийском конкурсе красоты
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Сибирячку признали самой очаровательной на всероссийском конкурсе красоты 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Накануне вечером в Москве прошёл финал всероссийского конкурса красоты «Российская красавица 2018» — жительница Новосибирска Виктория Синдирева стала победительницей в номинации «Мисс Шарм».
22-летняя Виктория — фотограф. В свободное время она занимается моделингом и снимает влоги. Её главная мечта — уехать работать по контракту за границу. На конкурс Викторию Синдиреву отправило модельное агентство «Красота Сибири» после отборочного этапа в Новосибирске.
«Каждый человек, который приезжает на конкурс, хочет получить корону. Скорее да, я рассчитывала на какой-то титул. Мне подарили цветы, много подарков от спонсоров, косметику. Пакетов много, ещё не всё осмотрела», — рассказала корреспонденту НГС Виктория Синдирева.
По её словам, готовиться к конкурсу было сложно из-за частых репетиций с короткими перерывами.
«Пришлось пожертвовать нормальным сном, распорядок был очень плотный. А ещё женский коллектив, где каждый хочет победить — это тоже было тяжело», — рассказывает Виктория.
После победы в номинации, сибирячку пригласили поучаствовать ещё в двух конкурсах красоты, но окончательного решения она ещё не приняла.
«Больше всего запомнился финал, которого так ждали. Организация очень хорошая, все на высшем уровне начиная от репетиций и заканчивая афтепати», — резюмировала модель.
В марте НГС писал, что Россию на Mrs. Asia Pacific 2018 представляла также еще одна жительница Новосибирска — Лариса Дубра. Она получила титул «Миссис Конгениальность».
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