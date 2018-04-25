Сошли с экранов: самые спортивные российские актрисы

История любви Настасьи к фитнесу началась с судьбоносной роли в кино, ради которой ей захотелось привести тело в порядок и навести лоск. Теперь, спустя несколько лет, к ее фитнес-советам прислушиваются миллионы подписчиков. Актриса предпочитает индивидуальные занятия с тренером и уделяет большое внимание прокачке разных зон, чередуя тренировки на нижнюю и верхнюю части тела.

В своем инстаграм-аккаунте она часто рассказывает, что ее программа поделена на условные циклы: ноги и попа, руки, плечи и спина и так далее. По заверениям экспертов, такой подход к занятиям — один из самых эффективных. В свои тренировки звезда сериала «Универ» включает силовые элементы (выполняет упражнения с дополнительными весами), кардионагрузку и растяжку в качестве заминки.

Глядя на шикарную фигуру Марии Кожевниковой, ни за что не скажешь, что это мама троих детей. Бывшая спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике, она оставила профессиональный спорт, но не вычеркнула его из жизни. За ее успехом стоит железная воля, дисциплина и самоконтроль. Мария выбирает функциональные тренировки и кардио, не позволяя себе лишнего перекуса, а за проявление даже самой маленькой маленькой слабости наказывает себя дополнительной тренировкой.

Занятиям в тренажерке актриса предпочитает бокс, йогу, лонгборд и танцы, которыми занимается с детства. «В любой непонятной ситуации — иди в зал. Особенно, если ты обжора и ленивый», — с таким девизом она не перестает тренироваться даже на отдыхе. Неудивительно, что недавно Равшана стала лицом сети фитнес-клубов X-Fit и снялась в ролике новой рекламной кампании #открывайсебя. К занятиям и питанию она подходит без фанатизма, поскольку считает принципиально важным настроение во время тренировок.

Кому-то подтянутое тело достается с огромным трудом, а кому-то везет с рождения. Это как раз про Светлану Иванову. Худощавое телосложение досталось ей от природы, и тем не менее, актриса не пускает все на самотек и поддерживает тонус йогой и танцами. Светлана не голодает и не заморачивается по поводу калорий, ограничивая, в основном, только мучное. Самое главное, по ее мнению, — нравиться себе.

Из-за особенностей метаболизма Катерина Шпица отказалась бы от роли, ради которой нужно поправиться на десяток килограммов, потому что набрать эти килограммы ей крайне сложно. Благодаря моложавой внешности, точеной фигуре и невысокому росту ее запросто можно принять если не за школьницу, то максимум за студентку и уж никак не за мать шестилетнего сына. З — зависть.

Впрочем, даже при самом удачном наборе генов вряд ли получится долгие годы сохранять свежий вид без правильного питания и упражнений. Катерина Шпица любит функциональные тренировки с персональным тренером, а если не получается прийти в зал, обязательно выполняет дома приседания, отжимания, скручивания и планку. А еще она с удовольствием плавает и уверенно катается на коньках. Актриса гордится своими гибкими мышцами и хорошей растяжкой.