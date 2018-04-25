Ещё
Начало дачного сезона: где в Екатеринбурге приобрести семена и саженцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Начало дачного сезона: где в Екатеринбурге приобрести семена и саженцы 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
С началом садово-огородного сезона среди уральских садоводов вырос большой спрос на семена, саженцы, рассаду и прочий посадочный материал. В магазине товаров для сада и дома «Экостиль» презентовали свежее поступление товара.
Семенной картофель, лук-севок, садовая земляника, плодово-ягодные саженцы, гладиоусы и розы, а также многие декоративные деревья, кустарники и травянистые многолетние растения — лишь то малое, что уважающий себя садовод найдет в магазине «Экостиль» на Ботанике.
«По мере поступления товара он появляется в разделе каталог нашего сайта, где имеется большое разнообразие ассортимента. В нашем магазине можно приобрести весь посадочный материал под заказ. Достаточно обратиться к нам, позвонить по телефону или сделать онлайн-заказ на сайте. И в течение 1-3 дней ждите звонка о поступлении товара», — рассказывают в салоне-магазине.
Кроме того, в «Экостиле» по всем необходимым вопросам, в том числе и вопросам агротехники, можно получить грамотную консультацию. «Мы делаем упор на продажу только районированных плодовых саженцев, декоративных растений и земляники», — отмечают в «Экостиле».
Салон-магазин товаров для сада и дома «Экостиль» ждет уральских садоводов по адресу: улица Родонитовая, 36. Тел. (343) 381-00-69. Официальный сайт — экостиль-урал.рф.
На правах рекламы
АиФ Урал: последние новости
«Проснулась, а мама холодная…». Воспоминания о Великой Отечественной войне Не вернулся из школы: в Екатеринбурге четыре дня ищут 11-летнего мальчика В колонии Краснотурьинска женщины-заключенные набили на тело боди-арт
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь3
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему2
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой268
Эмили Ратаковски полностью разделась для Нью-Йорка15
7 женских фантазий о сексе13
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:22
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь
Звёзды
04:08
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему
Психология
00:15
Волочкова сменила пачку на банный веник
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение