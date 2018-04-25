Начало дачного сезона: где в Екатеринбурге приобрести семена и саженцы

С началом садово-огородного сезона среди уральских садоводов вырос большой спрос на семена, саженцы, рассаду и прочий посадочный материал. В магазине товаров для сада и дома «Экостиль» презентовали свежее поступление товара.

Семенной картофель, лук-севок, садовая земляника, плодово-ягодные саженцы, гладиоусы и розы, а также многие декоративные деревья, кустарники и травянистые многолетние растения — лишь то малое, что уважающий себя садовод найдет в магазине «Экостиль» на Ботанике.

«По мере поступления товара он появляется в разделе каталог нашего сайта, где имеется большое разнообразие ассортимента. В нашем магазине можно приобрести весь посадочный материал под заказ. Достаточно обратиться к нам, позвонить по телефону или сделать онлайн-заказ на сайте. И в течение 1-3 дней ждите звонка о поступлении товара», — рассказывают в салоне-магазине.

Кроме того, в «Экостиле» по всем необходимым вопросам, в том числе и вопросам агротехники, можно получить грамотную консультацию. «Мы делаем упор на продажу только районированных плодовых саженцев, декоративных растений и земляники», — отмечают в «Экостиле».

Салон-магазин товаров для сада и дома «Экостиль» ждет уральских садоводов по адресу: улица Родонитовая, 36. Тел. (343) 381-00-69. Официальный сайт — экостиль-урал.рф.

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