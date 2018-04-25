Шанс на спасение: маленькому Ринату срочно нужна трансплатация почки

Срочная помощь нужна Ринату Зинатуллину из Нижневартовска. Ребенку требуется трансплантация почки. Донор есть, но операция откладывается долгих три года. Все это время родители мальчика с огромным трудом собирали три миллиона рублей на лекарства, но нужны еще четыре ампулы. Они стоят 800 тысяч рублей. Вместе с благотворительным фондом «Помоги спасти жизнь» наш телеканал просит вас помочь Ринату. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Артема Васнева.

«Так как у нас выведена трубочка, через вот эти системники мы подключаем на ночь. 12-часовая очистка крови. И утром я его отключаю. Ребенок всю ночь спит на аппарате», — рассказала мама Рината Рузиля Зинатуллина.

Маленькому Ринату не нравится, когда его подключают к этому аппарату. Он ему порядком надоел. На перитониальном диализе мальчик живет последние четыре года из своих восьми. У него хроническая почечная недостаточность.

«Если не использовать, то будет плачевно, так как идет очистка крови, это же почки наши, это как объяснить, он умрет, просто умрет, и все», — говорит Рузиля.

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Ринат бежит жалеть маму. Они верят, что все будет хорошо. Ведь самое страшное пережили. Четыре года назад Ринат попал в реанимацию с судорогами и галлюцинациями и едва не умер. Отказали почки. Сейчас необходимо собрать 800 тысяч рублей на дорогостоящее лекарство, без которого не обойтись при трансплантации.

«Я переживаю за операцию, как все пройдет. Я очень сильно переживаю, как они будут там. У меня в голове это постоянно крутится. Приживется — не приживется? Благодаря этим лекарствам приживаемость лучше всего, и в продолжительности пациент будет жить дольше. Без этих лекарств шансы 50 на 50, игра в рулетку. Я не могу играть в рулетку. Я не имею права», — считает мама Рината.

Свою почку Ринату готова отдать родная тетя его мамы. Эльвира Сухинина говорит: по-другому поступить не может.

«У меня был выбор да или нет? Буквально перед приездом сюда. Я сделал свой выбор. Чем я буду думать, что со мной когда-то будет, у меня есть реальный ребенок, которому я могу реально помочь», — сказала донор.

Помочь Ринату можете и вы. Нужно отправить SMS на короткий номер 3434 со словом «Помогаю» и суммой перевода. Нам всем нужно поторопиться. Операция назначена на 16 мая. Тянуть больше нельзя.

«В чем заключается правда? Мальчику в течение этих трех лет, в течение которых он готовится к трансплантации, становится все хуже и хуже. Состояние его ухудшается прогрессивно. Шанс на положительный исход трансплантации с каждым месяцем, не скажу днем, уменьшается. Поэтому правильнее сказать, что трансплантацию нужно сделать в ближайший месяц», — указал руководитель отделения трансплантации почки РНЦХ им. Академика Б. В. Петровского Михаил Каабак.

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Рината надо спасать. Нужны эти четыре ампулы. После пересадки почки он сможет нормально расти и развиваться. Если все сложится хорошо, то уже осенью он пойдет в школу. А надоевший аппарат можно будет вернуть обратно в больницу.

Помочь спасти жизнь ребенку может каждый зритель телеканала «МИР» . Две недели назад мы рассказывали про Ваню Зубанова из Приморья. Ему также нужны были лекарства для пересадки почки. И благодаря вам, нашим зрителям, удалось собрать почти всю необходимую сумму — 929 тысяч 35 рублей.

Ваня родился недоношенным. В два года и девять месяцев выяснилось, что у него одна почка и тяжелый порок сердца. Необходима срочная трансплантация. Но чтобы почка прижилась, необходимы лекарства. Их полная стоимость — один миллион пятьсот сорок тысяч рублей. То есть сейчас осталось собрать чуть больше шестисот тысяч.

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