Добрый Джон ищет новую любящую семью

История замечательного пса Джона наполнена горечью, чередой роковых обстоятельств и боли. Очень жаль, что веру и крылья у таких детей ломает людская жестокость.

Его малышом забрали с улицы люди, и всем казалось, что его спасли. Джона отогрели, откормили, для него даже нашлась «семья». «Вряд ли эти люди были для Джона семьёй. В той страшной, полной боли и страданий жизни его звали Вах. Его морили голодом, давая лишь миску с водой и покрошенный туда хлеб, на него кричали, его били. И, как мне кажется, много и часто, ведь когда я его увидела, он от страха готов был сжаться в маленький комочек, а из будки его было не вытащить. Его душа почти полностью была растерзана», — рассказывает про своего подопечного Любовь, которая дала временную передержку псу.

По словам куратора, Джон поначалу долго оглядывался на прогулках, особенно когда слышал голос людей, он очень боялся и долго приходил в себя, но он научился доверять.

А вообще, он очень добрый парень, в нём живёт большая потребность любить. Просто нужен тот самый человек, которому пятилетний Джон даст шанс.

Если Вы хотите забрать Джона к себе, звоните по телефону 47-47-35 (Любовь)