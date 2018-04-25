20 хитростей продавцов, которые вас неприятно удивят

Поговорка «старого воробья на мякине не проведешь» в наш век не кажется такой уж актуальной. То ли дело в том, что продавец стал хитрее, то ли — люди наивнее.

Так или иначе, сомнительные продукты и рекламные предложения регулярно проникают на прилавки магазинов и улицы городов.

Собрали для вас подборку чудес маркетинга: от всем знакомой классики до ноу-хау.

1. Этот производитель знает толк в экономии 2. Вся правда о раздельном сборе 3. Соль для ванн. Или на рану покупателя? 4. Отличная сделка! 5. Батарейки в комплекте (не в комплекте) 6. Почти даром… 7. Ростовая кукла на праздники и дни рождения. Слева — в объявлении, справа — реальность 8. Найдите ни одного отличия 9. Бесплатный кофе. За 1 доллар 10. Корзинка с конфетами и двойным дном 11. Дед мороз после работы 12. Номер с отдельным балконом 13. Леденец приуныл 14. Не ставьте галочку, если хотите получать наши уведомления 15. Если немного приглядеться 16. Мойте, сколько хотите! Но не дольше 35 минут 17. До 100% свободы от ответственности за рекламный популизм 18. Когда огнетушитель не потребовался… 19. История, знакомая каждому 20. Хорошие скидки, говорили они…